Podemos exige que la fiscala general explique en el Congreso sus tratos con Villarejo

La Voz de Galicia Ramón Gorriarán

Madrid / Colpisa 04/03/2021 20:52 h

Pablo Iglesias dio este jueves un paso de inciertas consecuencias para el Gobierno de coalición al solicitar la comparecencia en el Congreso de la fiscala general del Estado para que explique la reunión que mantuvo con personas cercanas al excomisario José Manuel Villarejo poco después de que este saliera de prisión. Unidas Podemos rompió así la tregua tácita con los socialistas para no fiscalizar la labor de Dolores Delgado.

Hasta que entró en el Gobierno de coalición, los morados tenían a Delgado en su altar de bestias negras por su confusa relación con Villarejo. El partido que lidera Iglesias llegó a pedir hace tres años la reprobación del Congreso y también la dimisión de la entonces ministra de Justicia por haber mantenido una reunión «afable con un personaje de la basura, de las cloacas de Interior». Solo por eso, dijo entonces el hoy vicepresidente, «debe alejarse de la vida política».

La entrada en el Consejo de Ministros apaciguó sus recelos hacia Delgado. Nada dijo de su tránsito desde el Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado, un paso muy censurado por la oposición. Un mirar para otro lado que duró hasta este jueves. Unidas Podemos se sumó de inmediato a la petición de comparecencia en el Congreso de la fiscala general presentada por Esquerra Republicana y EH Bildu para que explique la reunión que mantuvo este miércoles, nada más producirse la excarcelación de Villarejo, con Eduardo Inda, director del digital OK Diario, un medio que ha divulgado grabaciones del comisario, según Podemos en connivencia con el mando policial retirado. El encuentro tuvo lugar en un piso de Madrid, propiedad de su actual pareja, el juez Baltasar Garzón, y a la salida, Delgado se escondió entre sus guardaespaldas para pasar inadvertida. Se da la circunstancia de que Garzón defiende a algunos policías imputados en varias causas con Villarejo. La información fue divulgada por el digital Ctxt y no ha sido desmentida, aunque desde Ok Diario han matizado que la reunión con Delgado fue para realizar una entrevista a la fiscala general que publicaba este jueves el digital.

Esa reunión no fue la única razón para que los morados apoyaran su presencia en la Cámara. A primera hora de este jueves se conoció que la Fiscalía había abierto una investigación por un presunto delito de incitación a la violencia a Pablo Echenique, su portavoz parlamentario, por el tuit de respaldo a los manifestantes por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. Una decisión que indignó a Podemos.

Sospechas

En el partido de Iglesias sospechan que la relación de Delgado y Villarejo va más allá de los encuentros esporádicos que ha alegado la fiscala. Creen que la pasividad que atribuyen a la Fiscalía es una de las razones que han impedido que se celebre alguno de los juicios por las 30 causas que el expolicía tiene pendientes y que han conducido a la excarcelación del comisario al agotarse el tiempo permitido en prisión preventiva, Apunta en esa misma dirección, a su juicio, la reunión con Eduardo Inda, al que los morados tachan de «socio» del comisario.

En la Moncloa no hicieron ningún comentario sobre el paso dado por el socio menor de la coalición, aunque fuentes socialistas lamentaron que Podemos se haya dejado llevar por una supuesta reunión de la fiscal general con periodistas.

Villarejo, entretanto, acudió este jueves a la Audiencia Nacional para declarar en dos de las piezas en las que está imputado. El comisario, antaño esquivo con los medios, volvió a mostrarse locuaz, como lo fue la víspera a su salida de la cárcel madrileña de Estremera. Señaló que su plan es «desenmascarar a todos» y apuntó al exdirector del CNI, el general Félix Sanz Roldán, al que ha calificado de «lord protector de la Corona» y responsable de que acabara en la cárcel con la colaboración de sus «amigos» de la Fiscalía y de Podemos.