Los empresarios catalanes reclaman en un manifiesto el fin de la violencia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 01/03/2021 10:44 h

Las patronales catalanas, con Foment y Pimec al frente, asociaciones de comerciantes como Comertia y Barcelona Oberta, y la Federación Española de Agencias de Viajes, entre más de un centenar de otras organizaciones del mundo empresarial, firman un manifiesto en el que exigen a la Generalitat y a los ayuntamientos que pongan fin a la violencia en las calles de Cataluña.

El manifiesto, que todavía se está ultimando, es la respuesta prácticamente unánime del sector empresarial y económico de Cataluña a los casi quince días de disturbios y pillajes que se están viviendo en las calles, sobre todo en Barcelona, aunque también en otras poblaciones.

Fuentes de los promotores del escrito han confirmado que los firmantes reclaman a la Generalitat y a los ayuntamientos que «ejerzan su autoridad democrática y sus responsabilidades sin complejos» con el fin de «recuperar la paz y la convivencia en nuestras calles». El fin de la violencia es imprescindible, según explican, para mantener la cohesión social y, al mismo tiempo, los puestos de trabajo, algo especialmente importante en estos momentos de crisis económica como consecuencia de la covid-19.

Entre los firmantes destacan las patronales Foment, Pimec, Femcat, Cecot y asociaciones como el RACC, Comertia, la Federación de la Hostelería de Catalunya, Barcelona Oberta, y la Federación Española de Agencias de Viaje, entre más de un centenar de organizaciones. Además de entidades del ámbito económico, el manifiesto cuenta con la rúbrica de organizaciones del mundo cultural y social.

Los empresarios expresan su preocupación por la destrucción de establecimientos comerciales y los saqueos que se han producido, y que las fuerzas de seguridad atribuyen a grupos de radicales organizados especialmente violentos. Advierten, además, del perjuicio que puede tener para la imagen de Barcelona las imágenes que se están difundiendo de las acciones violentas en las calles.

El sector empresarial de Cataluña se ha movilizado también para organizar el próximo 4 de marzo en Barcelona un gran acto de rechazo de los actos vandálicos y para reclamar que se ponga el foco en la defensa de la actividad económica.

Uso de foam

El consejero de Interior de la Generalitat en funciones, Miquel Sàmper, ha reclamado este lunes debatir sobre el uso de los proyectiles de foam por parte de los Mossos d'Esquadra en el Parlament y no «a golpe de tuit» «El foam y el gas pimienta, a día de hoy, están permitidos. A partir de ahí, si no estamos conformes o no nos gusta el foam, debatámoslo. ¿Dónde? En el Parlament», ha dicho una entrevista en Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press, tras los disturbios en Cataluña las dos últimas semanas en protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

Después de que la candidata de la CUP, Dolors Sabater, haya anunciado un acuerdo con ERC para que la Brimo no vaya a los desahucios, en sus palabras, Sàmper ha dicho: «Que me explique a mí, --y estaré encantadísimo, sobre todo si soy conseller, de no tener que hacerlo- cómo podemos ignorar un mandato judicial».

Sobre la «moratoria al foam» que incluye el acuerdo, según Sabater, Sàmper ha dicho que si se elimina este método se debe garantizar que los Mossos tengan alguna otra forma de dispersar, como el gas pimienta.

Ha lamentado que este acuerdo se haya logrado al margen del diálogo entre todos los partidos y la Consejería de Interior, según él, y ha añadido: «Yo creo que este acuerdo, esta firma, tengo la percepción de que no existe». Sàmper ha explicado también que la Generalitat está a punto de concluir el expediente abierto después de que una chica perdiera un ojo en una manifestación.

A la espera de la pericial médica para determinar si las lesiones son compatibles con proyectiles de foam, «todo indica que es posible, porque en ese lugar se estaban lanzando».