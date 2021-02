Ortuzar elogia «el cambio de chip del PP» y critica a Podemos, Vox y Ciudadanos

0

28/02/2021 12:28 h

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que ve un «cambio de chip en el PP», lo que considera una «buena noticia». «Le tenemos que animar entre todos a que siga por ese camino. Hay que darle facilidades para que se centre, porque desde el centro va a ser más fuerte para ponerle las cosas difíciles a Vox», manifiesta.

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el dirigente nacionalista afirma además que sería «muy malo y no aportaría nada» que se celebraran elecciones en el Estado», aunque advierte de que «no hay que descartarlo» para el 2022 si la pandemia se va superando y PSOE y Unidas Podemos siguen en el actual «pimpampúm».

«Si es un problema de programa, páctense las discrepancias. Y si es de incompatibilidades personales, abórdese también. Lo que no puede ser es este ruido infinito de patio de vecinos con gritos de ventana a ventana», añade.

A su juicio, Pablo Iglesias y Podemos se están equivocando en su manera de gestionar su estrategia dentro de la coalición, y sobre todo de exteriorizarla. «Este Gobierno es un símbolo, el primero de coalición y progresista, con una ultraderecha enfrente muy convulsa, en un momento de turbulencias. Si en esas circunstancias eres el que echa gasolina al fuego estás haciendo un flaco favor a esa operación», incide.

Ortuzar, que advierte del «fracaso de la llamada nueva política», dice que Podemos, Cs y Vox representan «peores valores y peor praxis política que la vieja política».

Asimismo, Ortuzar destaca que se están recomponiendo los puentes entre el PP y el PNV, de tal forma que ambas formaciones estaban «muy lejos» y ahora hay «un esfuerzo» por parte de los populares de llamarles y hablar.

En este contexto, lamenta que, por contra, el Gobierno «solo manda decretos ley» y eso está «ralentizando el diálogo interinstitucional y retrasando compromisos». «Por ejemplo, el traspaso del Ingreso Mínimo Vital. Esperemos que para marzo venga, junto con Prisiones. No han sido capaces de ponerlo en marcha, ese es el drama. Y por eso tampoco se ha transferido a Euskadi, cuando es un traspaso sencillo», critica.

De este modo, reconoce que sería una decepción que se llegara a verano en esta situación. «Entonces sí que se nos encenderían las alarmas», advierte.

Por otro lado, asegura que en España hay «democracia mejorable, como todas las del mundo», aunque «el traje del 78 ya le aprieta a la democracia española, se le ha quedado estrecho».

Asimismo, cree que Pablo Hasel no debiera estar en prisión, aunque lo que hace es «execrable». «Me preocupa mucho lo que está pasando porque le estamos dando munición ideológica a los antisistema. Pero también me preocupa mucho la actitud de Pablo Iglesias y la cruzada que ha emprendido contra los medios», sostiene, para añadir que no imputa a Podemos ni aquí a la izquierda aberzale organizar o alentar los disturbios, pero sí les achaca «no tener la valentía suficiente para decir a sus entornos que eso no se puede hacer».