La crisis abierta en el PP refuerza a Feijoo como barón de barones en el partido

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 28/02/2021 05:00 h

Las elecciones catalanas, en las que el PP obtuvo el peor resultado de su historia, y el debate abierto en el partido sobre las causas de ese fracaso y la estrategia a seguir para recuperar el espacio hegemónico en el centroderecha han abierto un debate interno en el PP, agudizado por el anuncio de su líder, Pablo Casado, de una ruptura con el pasado que se simboliza en el abandono de la sede nacional del partido en la madrileña calle Génova.

Esa crisis interna ha situado de nuevo al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo -que es el único que ha cuestionado públicamente la respuesta de Casado a los malos resultados en Cataluña- como la máxima referencia de la formación al margen de la dirección nacional. La influencia de los posicionamientos públicos del llamado barón de barones del PP, cuyas declaraciones, siempre medidas, son un termómetro para tomar la temperatura interna en el partido, ha puesto en guardia a la dirección nacional, que teme un cuestionamiento del liderazgo de Casado.

Razones para el debate interno

Más allá del pésimo resultado, que deja al PP en Cataluña como una fuerza marginal, el debate interno se ha desatado por tres razones. Primero, que el líder del partido cuestionara en plena campaña la respuesta del Gobierno de Rajoy al referendo ilegal del 1 de octubre. Segundo, que el PP haya sido superado por primera vez por Vox y no haya sido capaz de captar un solo diputado de los 30 que perdió Ciudadanos. Algo que Feijoo calificó como una «doble derrota». Y tercero, que Casado haya reaccionado a esa debacle renegando del pasado del PP y anunciando el abandono de la sede de Génova.

El malestar por esa concatenación de hechos afecta a un amplio sector del partido, pero Feijoo es el único que se ha desmarcado abiertamente de esa doctrina oficial, mostrando así un estatus de contrapoder en el PP. Es el único con autoridad reconocida para mantener un discurso propio. Y, a día de hoy, no hay otra alternativa posible a Casado. El hecho de que Feijoo sea el único dirigente del PP que gobierna con mayoría absoluta, y sobre todo el que la haya revalidado en cuatro ocasiones, la última de ellas cerrando la puerta al Parlamento gallego de Vox y de Ciudadanos, que son las dos fueras que amenazan a los populares a nivel nacional, le sitúan como una referencia en el partido. Algo de lo que Casado recela.

El líder gallego considera preocupante la deriva negativa del PP y la respuesta que ofrece la dirección a los malos resultados. Y por ello, tras escuchar la conformista reacción la de la cúpula del partido al batacazo en Cataluña, dio un paso al frente y diciendo que lo que necesitan es «ganar».

Intento de cerrarle la puerta

El líder del PPdeG estima que es un error que Casado reniegue del pasado del partido para escapar del acoso de los adversarios y que convoque una convención sin objetivo claro y sin consultarle ni a él ni a ningún otro barón. Y tampoco comparte que el debate en el partido se centre ahora en una operación de fusión con Ciudadanos. Su propuesta es la misma que hizo en las elecciones gallegas, cuando desde la dirección trataron de imponerle una lista conjunta. Es decir, que el PP acoja a todos los dirigentes de Ciudadanos que quieran ingresar en sus filas, sin que ello suponga que obtengan cuotas de poder ni puestos en las listas.

Pero, al margen de ello, la reacción de Feijoo a una decisión tan trascendente como el abandono de la sede deja claro que lo interpreta como un intento de Casado de blindarse cerrando la puerta del relevo a cualquier dirigente ligado a la etapa de Rajoy. Es decir, entre otros a él mismo, a pesar de que sus triunfos en Galicia salvaran al partido cuando atravesaba sus momentos más críticos, y de que su cuarta victoria en Galicia en el 2020 permitiera al propio Casado recuperar el oxígeno dentro y fuera del PP.

Doce días de debate interno y cruce de mensajes tras el mal resultado en los comicios catalanes

Tras el batacazo del 14F en Cataluña, Feijoo pidió «una reflexión» interna en el partido para «examinar las causas». A partir de ahí, se abrió un debate público en el PP durante doce días con cruce de mensajes.

Martes 16 febrero

Casado actúa sin contar con nadie. En el comité ejecutivo convocado para ese día de forma telemática se esperaba un debate interno. Pero Casado lo aborta anunciando que el PP abandonará la sede de Génova y convocando una convención, sin fecha concreta. Feijoo se entera en ese momento de la decisión.

Jueves 18 febrero

Casado pide una cita a Feijoo. Feijoo viaja a Madrid para reunirse con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. En medio de esa cita, que se prolonga inesperadamente por cuatro horas, Feijoo, según confirmó él mismo a La Voz de Galicia, recibe la llamada de Casado para verse en Génova. A la salida de la reunión con Ribera, Feijoo dice que él siempre atiende las llamadas de Casado y le dará su opinión sobre el abandono de la sede «si es que se la pide». Por la noche, es entrevistado en el canal 24 horas de TVE. Dice que no parece «razonable» abandonar Génova cuando hay problemas para sus exdirigentes y achaca la medida a motivos económicos.

Viernes 19 febrero

Feijoo: «Del pasado no se reniega» Por la mañana, a pocas horas de verse con el líder del PP, Feijoo advierte en la Cope que «del pasado no se reniega, se aprende» y que «un político que no gana, al final será relevado». Después, se reúne con Casado en Génova. Su entorno niega a La Voz que cuestione a Casado o aspire al liderazgo del partido.

Martes 23 de febrero

Reacción de Ayuso. La presidenta madrileña dice que a ella no le gusta poner «recados y consejos a Casado a través de los medios». Feijoo elude contestar a Ayuso, que al día siguiente pide evitar «debates estériles».

Jueves 25 de febrero

Feijoo rebaja la tensión. Feijoo trata de rebajar la tensión con la dirección del PP y con quienes ven tras sus declaraciones un intento de desestabilizar a Casado, negando que tenga aspiración de liderar el partido. Y cierra también la polémica abierta por Ayuso dando por bueno que la presidenta madrileña no se refería a él cuando hizo sus declaraciones.

El enésimo desmentido sobre su supuesto deseo de liderar la formación no cierra las especulaciones de partidarios y críticos

G. B.

Las declaraciones de Feijoo tras los malos resultados en Cataluña, y en especial tras el anuncio del abandono de la sede nacional del partido, han puesto en guardia a la dirección nacional del PP, que ve tras ellas un intento del presidente de la Xunta de sondear posibles apoyos de cara a un futuro relevo. Sus críticos tratan de dar la vuelta a su argumento sobre la necesidad de reagrupar el voto de centroderecha asegurando que fue él quien lo impidió al rechazar la alianza con Ciudadanos en las autonómicas.

Ante al incremento de las especulaciones, Feijoo se vio obligado a aclarar el pasado jueves que «no» aspira a dirigir el PP nacional. Y utilizó un trabalenguas muy del estilo de Rajoy para negar que cuestione el liderazgo de Casado. «El presidente del partido es el presidente del partido. Y al presidente del partido le corresponde liderar el partido que preside», afirmó. Pero aunque niegue una vez más sus aspiraciones de liderar el PP, sus partidarios y sus críticos no dejan de apuntar en esa dirección.

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel Garcia-Margallo, un veterano que conoce como nadie las tripas del PP, aseguró una semana después de las elecciones catalanas que «el líder es Pablo Casado por el momento» y que «el único líder alternativo es Alberto Núñez Feijoo». Y, ante la pregunta de si lo ve «como una alternativa real», respondió: «Absolutamente». Ese debate, que no es nuevo, ha regresado con fuerza por el hecho de que todos asumen que este será su último mandato en la Xunta. Incluso personas de su círculo político más cercano, como el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ya no responden a la recurrente pregunta de si Feijoo va a optar al liderazgo nacional del PP con una negativa total, sino afirmando que esa posibilidad no es «visible» a «corto plazo».

En el marco de esas especulaciones se sitúan también las declaraciones de dirigentes del partido que tienen sus propias aspiraciones, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que contemplan con recelo la posibilidad de que Feijoo aglutine el respaldo de otros dirigentes territoriales como el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, o el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que también se desentendieron del abandono de la sede y están igualmente en la línea de que el PP deje de dar bandazos. En esa clave se interpretaron las declaraciones de Díaz Ayuso, que tiene como principal asesor a un hombre que fue estrecho colaborador de José María Aznar: Miguel Ángel Rodríguez. Sin citar a Feijoo, Ayuso afirmó que a ella no le gusta «ponerle recados ni consejos» a Casado «a través de los medios de comunicación». Una defensa del actual líder del PP que muchos ven como una forma de situarse ella misma de cara al futuro.