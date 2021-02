Bárcenas comparecerá desde la cárcel ante la comisión que investiga la operación Kitchen

0

La Voz de Galicia

26/02/2021

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, comparecerá el próximo 11 de marzo por vía telemática ante la Comisión Kitchen. La suya será la primera comparecencia para investigar la utilización de recursos del Ministerio del Interior durante el mandato de Mariano Rajoy.

En esta comparecencia serán los diferentes grupos políticos quienes cuenten con 15 minutos para formular las preguntas que deberán ser respondidas por el compareciente. Luis Bárcenas, que decidió colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, será el primero en responder, pero no el único. Tras su intervención sobre las 16.00 horas del 11 de marzo, también declarará Miguel Ángel Bayo como facultativo de la Dirección Adjunta Operativa y encargado de la gestión de los fondos reservados en la etapa de Fernández Díaz como ministro del Interior.

Recurso ante el TC

Luis Bárcenas recurrió ayer ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. En el alegato del encarcelado destaca, según su propia valoración, la falta de imparcialidad de uno de los magistrados que le juzgó, José Ricardo de Prada. Tanto él como su esposa, Rosalía Iglesias, condenada a 13, presentaron amparos similares en los que sostienen la inexistencia de un proceso con todas las garantías y la falta de tutela judicial efectiva.

Por su parte, Gustavo Galán, abogado del condenado anunció que emprenderá acciones judiciales contra Esperanza Aguirre por atribuirle tanto a él como a su cliente el «diseño de estrategias procesales con inducción a prestar falsos testimonios» en el caso Púnica.

Esperanza Aguirre trató la declaración del extesorero del PP como una «trola inmensa»

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, salió al paso de la declaración del expolítico del PP, Luis Bárcenas, y aseguró que se trata de una «trola inmensa» con el objetivo de obtener beneficios penitenciarios. Estas palabras de Aguirre respondieron a la propia intervención de Bárcenas en el marco del juicio por el caso Púnica, donde aseveró que la expresidenta había recibido un sobre con 60.000 euros de parte de la constructora Ploder.

Esperanza Aguirre se defendió de la acusación: «es total y absolutamente falso». Pero sus declaraciones a Europa Press no se quedaron solo en la valoración de lo testificado, pues Aguirre afirmó no conocer al empresario, Luis Gálvez, que supuestamente habría entregado el sobre, y añadió que tampoco al propio Bárcenas, excepto en situaciones concretas.

«Al que no he tratado nunca y solo visto en comités ejecutivos, y una vez por teléfono, que me llamó para decirme que por qué tenía que decir de dónde había sacado 48 millones que tenía en Suiza (...), es Bárcenas», indicó Aguirre. En su defensa, la expresidenta se mostró tranquila con la situación porque, según su valoración, a pesar de que se pudo equivocar en muchas ocasiones, «nunca» hizo nada ilícito «teniendo conocimiento de ello». El abogado del condenado Bárcenas, anunció acciones legales tras estas declaraciones.