Aguirre sobre las acusaciones de Bárcenas: «Ahora lo único que importa es ver si me empitonan a mí»

Esperanza Aguirre dimitió de la presidencia del PP de Madrid el 14 de febrero del 2016 por «responsabilidad política», aunque, dijo, no tenía «ninguna responsabilidad material», ni podía «estar encausada en nada»

Redacción 25/02/2021 10:39 h

La expresidenta del PP de Madrid y de la Comunidad, Esperanza Aguirre respondió este jueves en Onda Cero a las acusaciones realizadas el miércoles por el extesorero de los populares, Luis Bárcenas, quien dijo que le había entregado un sobre con 60.000 euros en negro para la financiación irregular del partido.

«Para recibir beneficios penitenciarios, el señor Bárcenas miente para incriminarme a mí. Le voy a poner una querella criminal por falso testimonio», señaló Aguirre quién acusó a Bárcenas de «mentir» y tener un pacto con la Fiscalía con el objetivo, según la política del PP, de conseguir beneficios penitenciarios para su mujer. «Es lo que le preocupa», matizó. Sobre los hechos descritos por el extesorero Aguirre dijo que «ha elegido a un empresario que quebró. No dudo que diera dinero al partido, pero a mí no me lo ha dado».

Aguirre manifestó sentirse «asombrada» por lo que está ocurriendo en los juzgados y restó credibilidad al testimonio del extesorero. «A mí no me van a poder encontrar nada, pero las mentiras son gratuitas y te permiten colaborar con la Justicia, te llaman testigo cuando eres condenado».

La expresidenta del PP madrileño considera que estas manifestaciones responden a una estrategia clara «Ahora lo único que tiene importancia es si me empitonan a mí, que soy la medalla de oro», señaló.

Ya en clave política, Aguirre cree que la entrevista del presidente del PP, Pablo Casado, en RAC1 -en la que se refirió a las cargas policiales del 1-O- fue «un error» y ha calificado de «inaceptable» que el líder de la oposición haya lanzado «ataques personales» al líder de Vox, Santiago Abascal. Aseguró que los resultados del PP en las elecciones catalanas deberían haber llevado al partido a hacer «alguna reflexión más que cambiar de edificio». «Si hemos girado al centro, tendríamos que haber cogido alguno de los 30 escaños que perdió Ciudadanos», dijo

En esta línea, la exdirigente popular ha recordado que la formación «no solo» no recogió ninguno de los escaños que perdió el partido naranja, sino que además empeoró los resultados cosechados en el 2017.