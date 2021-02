El rey emérito ve «correcto y reconfortante» el recuerdo de Felipe VI a su papel en el 23F

0

La Voz de Galicia G. Redondo

24/02/2021 20:00 h

El acto conmemorativo del 23F tuvo múltiples puntos de vista y dejó muchos detalles para analizar que aún dan coletazos. Entre los puntos destacados estuvo el recuerdo de Felipe VI al rey emérito, Juan Carlos I. La valoración del anterior jefe de Estado ha sido satisfactoria al entender el acto como «correcto y reconfortante». En la ceremonia de recuerdo del intento de golpe de Estado, el actual monarca elogió el tesón y la actitud de su padre, Juan Carlos I, durante el suceso de 1981, entre defensas de la democracia y de la Constitución del 78.

Las palabras dedicadas al rey emérito merecieron —según reveló Carlos Herrera en la Cope— una valoración positiva por parte del propio ex jefe de Estado. Desde su paradero en Emiratos Árabes Unidos, Juan Carlos, según la citada cadena de radio, valoró el acto como «correcto y reconfortante», aunque la Casa Real no confirmó la información. La cita suscitó controversia por la ausencia de Juan Carlos, y por los ataques de los partidos republicanos e independentistas, no solo contra la monarquía, sino también contra la figura del jefe de Estado en el 23F y contra el «régimen del 78». Por ello las palabras dedicadas por el hijo en defensa del padre resaltaron la importancia de su figura para asentar los valores democráticos.

«El rey Juan Carlos I asumió como jefe de Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran todas las medias necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente», dijo Felipe VI resaltando la actuación de su padre y saliendo al paso de las sospechas vertidas esa misma mañana por el bloque de los partidos independentistas, formado para la ocasión.

Iglesias también realizó fuertes críticas a la monarquía, que encontraron respuesta en el portavoz nacional del PP, Martínez-Almeida, quien le afeó la «imagen pueril de niño enfurruñado» que a su juicio mantuvo ante el rey en los actos de conmemoración del fallido golpe del 23F.