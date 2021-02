El Gobierno confía en cerrar esta misma semana el pacto con el PP sobre el CGPJ

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 23/02/2021 19:34 h

El Gobierno se muestra optimista sobre la posibilidad de cerrar esta misma semana el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a pesar del choque entre el PP y Unidas Podemos respecto al resultado final de ese pacto y la posibilidad de que el partido de Pablo Iglesias elija a un cupo de vocales afines para el consejo. Aunque los populares insisten en que sus condiciones, entre las que se incluye que Unidas Podemos quede «fuera» de la negociación, no han cambiado, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, afirmó que esperan firmar esta semana no solo el acuerdo para el CGPJ, sino también la renovación del Tribunal Constitucional, de RTVE y el Defensor del Pueblo, a pesar de que el PP no contempla un paquete conjunto.

Posible veto a Rosell y de Prada

Montero ignoró el planteamiento del PP y dio la «bienvenida» a la «al menos aparente actitud» de los populares de alcanzar un pacto. «Ojalá en el transcurso de esta semana se pueda llegar a un acuerdo sobre estas instituciones», señaló al ser preguntada. Para soslayar el dilema de que el PP insista en que Unidas Podemos quede fuera y que este partido asegure que forma parte de la negociación, el ala socialista del Ejecutivo defiende que, aunque los negociadores con los populares sean solo socialistas, hablan en nombre de todo el Gabinete, incluido el sector encabezado por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y representan «la sensibilidad de izquierdas manifestada por este Gobierno». Moncloa garantiza que, de una forma u otra, Unidas Podemos tendrá representación en el CGPJ.

El PP no cambia de posición, pero ayer rebajó el tono de sus reproches. Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, evitó aclarar si su partido ha vetado ya nombres propuestos por el PSOE que considere próximos a Unidas Podemos, como Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género y exdiputada de Podemos, o el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo Prada, a quien se atribuye el párrafo de la sentencia del caso Gürtel que da por hecha la existencia de una caja B del PP antes de que ese caso fuera juzgado, y que provocó la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Iglesias carga contra el PP

El PP no ha expresado vetos en otras renovaciones pendientes como RTVE o el Consejo de Transparencia. El deseo del PSOE de que se negocie todo en un paquete, algo que en el PP no conforman que vaya a suceder, abriría la posibilidad de compensar a Unidas Podemos con puestos en esos órganos si se considera infrarrepresentada en el CGPJ. Pero el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, enfrió sin embargo el optimismo del sector socialista del Gobierno. Calificó de «ensoñación» del PP la posibilidad de que Unidas Podemos quede fuera del acuerdo y garantizó que no se volverá al «bipartidismo» en la designación de los miembros del CGPJ. Aunque eludió conformar si su partido ha propuesto a Rosell y De Prada, advirtió de que sería «del todo inaceptable» que los populares impusieran vetos previos.

Divergencias en el Gobierno

Todo este juego político a tres bandas se produce en medio de fuertes tensiones en el propio Ejecutivo, aunque Pedro Sánchez es optimista sobre el futuro de la coalición. «Yo, como presidente del Gobierno, me manifiesto satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición durante este año largo que llevamos de legislatura», señaló en el Senado, en donde explicó que aunque los dos partidos proceden de culturas políticas distintas les unen «más cosas» de las que los separan. Iglesias se mostró menos optimista y acusó al PSOE de incumplir los acuerdos «firmados» por él y por Sánchez, en referencia al control de los precios del alquiler, que el ministro José Luis Ábalos rechaza incluir en la ley de Vivienda. «Es un error tensionar al Gobierno planteando que se puede incumplir un acuerdo o que se puede traicionar la palabra dada. Nosotros vamos a ser leales al Gobierno de coalición», señaló.