Casado no asume responsabilidad por el fracaso pese a las críticas internas

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 15/02/2021 18:45 h

«No vamos a cambiar el rumbo». La dirección nacional del PP no ha terminado de digerir todavía el que ha sido el peor resultado de su historia en Cataluña, pero está decidida a que ese fracaso electoral sin paliativos, que le ha llevado a ser más que triplicado en escaños por Vox, no afecte ni al liderazgo de Pablo Casado, que aseguran no está puesto en duda, ni a la estrategia política del partido. La cúpula de los populares trata de blindarse con argumentos de cara a la reunión del comité ejecutivo nacional de la formación, que se celebrará este martes de forma telemática, para rebatir las críticas internas de quienes opinan que el batacazo deber tener consecuencias e implicar un refuerzo de la ejecutiva con perfiles «más políticos».

En esa lista de excusas entran desde culpabilizar a Pedro Sánchez por haber alimentado al secesionismo, pasando por el perjuicio que le ha causado al PP que las elecciones coincidieran con el juicio por la caja B del partido o la alta abstención. Pero, sobre todo, la tesis de Casado es que lo que ha sucedido en Cataluña no puede extrapolarse en ningún caso al resto de España.

El precedente de Ciudadanos

Aunque los resultados son pésimos y dejan al PP en la irrelevancia en Cataluña, el mayor problema para Casado es que Vox le haya ganado el pulso después de escenificar su ruptura con los de Santiago Abascal en el Congreso. Frente a ello, en Génova recuerdan que también Ciudadanos les superó en el 2017 en Cataluña multiplicando por nueve el resultado del PP y luego Rajoy en las generales ganó con gran diferencia sobre los naranjas.

En esa tesis, y en la defensa del liderazgo de Casado, incidió ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. Aunque instó a «hacer una reflexión» sobre el «descalabro» y a analizar las causas de forma «medida y distante», afirmó que «el PP somos todos», informa Juan Capeans. Feijoo comparó lo ocurrido en Cataluña con lo que sucedió en Galicia en las últimas elecciones autonómicas y aseguró que Casado es «tan responsable del resultado catalán como lo fue Pedro Sánchez del descalabro del PSOE en las elecciones gallegas». Y recordó que los socialistas han sido superados por el BNG y el PSOE no ha entrado por ello «en crisis». El líder del PPdeG cargó además duramente contra Vox. «Me siento muy satisfecho de que en Galicia no tengamos la situación de ruptura que tiene Cataluña y que en Galicia no haya determinados partidos que tienen una representación notable en Cataluña», indicó.

Pero, aunque ninguno lo ha expresado en público, hay dirigentes del PP que cuestionan la estrategia de Casado, no solo en estas elecciones, y consideran que el descalabro debe implicar un cambio de rumbo. Los críticos creen que Génova debe escuchar mas a los dirigentes territoriales y centrarse más en dar la batalla política frente al PSOE y menos en controlar la organización de cara a los congresos provinciales. En la reunión de este martes se comprobará hasta dónde están dispuestos a llevar esas demandas.

Génova reparte culpas

La decisión de Casado de cuestionar en plena campaña la respuesta que dio el Gobierno de Mariano Rajoy al referendo ilegal del 1 de octubre centra también las críticas internas de quienes consideran que con esas declaraciones al líder popular dio argumentos a Vox y acabó de hundir las expectativas de su candidato en Cataluña. «Todo el PP, todo, se ha comprometido en estas elecciones. Todos nos hemos volcado en apoyar a nuestro candidato», señaló el vicesecretario de Comunicación Pablo Montesinos, adelantándose a cualquier reproche y repartiendo la responsabilidad del mal resultado entre todos los barones que participaron en la campaña.

La portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, pidió que no se saque de contexto el resultado de unas elecciones en Cataluña celebradas «en plena pandemia y con una abstención del 50 %». Y pidió además «responsabilidad» a Vox para que el resultado de estos comicios no afecte a la estabilidad de los gobiernos del PP y Cs en otras comunidades apoyado por la formación de Abascal.