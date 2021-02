Zarzuela desmiente que el rey emérito haya sufrido complicaciones en su salud

0

REDACCIÓN / AGENCIAS 15/02/2021 12:18 h

Fuentes de la Casa del Rey han asegurado este lunes que las informaciones aparecidas en las últimas horas respecto a un deterioro en la salud del rey emérito don Juan Carlos «no tienen ningún fundamento». Durante el fin de semana, algunos medios se hicieron eco de informaciones aparecidas en las redes sociales que aseguraban que el emérito había tenido que ser hospitalizado de urgencia, algo que Casa Real quiso desmentir.

También lo hizo el periodista Carlos Herrera. «He hablado esta mañana. Está extraordinariamente bien de salud. He contactado con él por si estaba enfermo y ha dicho que está como un oso. La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo», comentó Herrera en su programa en la Cope.

Don Juan Carlos abandonó España a principios de agosto rumbo a Emiratos Árabes Unidos, donde ha permanecido hasta ahora. A principios de enero salió a la luz una foto en la que se le veía caminando con la ayuda de dos escoltas, lo que generó especulaciones sobre un deterioro en su estado de salud.

Su salida de España vino precedida de la decisión de Felipe VI de retirarle su asignación personal como miembro de la Familia Real el 15 de marzo, cuando también anunció que había renunciado a cualquier posible herencia que le pudiera dejar su padre cuyo origen pudiera «no estar en consonancia con la legalidad».