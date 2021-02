Caballero apela al diálogo y el BNG aplaude el éxito de los independentistas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia redacción

la voz 15/02/2021 00:59 h

Los resultados de los comicios de este 14 de febrero al Parlamento catalán volaron como la pólvora hasta el oeste de la Península, donde el PSdeG y el BNG no tardaron en realizar una primera valoración, cada uno desde su óptica, del mandato que poco menos de una hora antes habían dado las urnas. De este modo, mientras el líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, felicitaba en un comunicado a Salvador Illa por encabezar la candidatura más votada, apelando al diálogo y al respeto a la Constitución por parte de los partidos independentistas, la ejecutiva nacional del BNG aplaudía en otra nota de prensa el éxito de ERC, la CUP y JxCat. El que prefirió esperar a la reacción del partido a nivel nacional fue el PPdeG, que ayer por la noche optó por no hacer declaraciones.

En cambio, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, no aguardó más que lo justo para mostrar su «satisfacción» por los 33 escaños obtenidos por el PSC, convirtiéndose en la primera fuerza política en número de votos en las elecciones autonómicas catalanas. «Illa é o mellor presidente para Cataluña», manifestó Caballero en un comunicado.

Al mismo tiempo, en un contexto

de desplome de la participación, «cuns dous millóns de votantes menos que nas anteriores autonómicas catalanas», apeló «á necedidade de diálogo e de respecto ao estado de dereito e á Constitución por parte do bloque independentista de Cataluña». Y fue categórico al recordar que «é necesario avanzar no diálogo e nos acordos sempre respetando a Constitución».

Ascenso de Vox

Pero más allá de eso, el líder de los socialistas gallegos mostró su preocupación por el ascenso de Vox, una fuerza que más allá de irrumpir por primera vez en el Parlamento catalán, lo hace con once diputados que lo consolidan como cuarta fuerza política, «ante a caída de Ciudadanos e o afundimento do PP, que se convirte nunha forza minoritaria do Parlamento». En este sentido, añadió que «o PP sae moi debilitado e a dereita e a extrema dereita acentuarán a súa competición».

Desde otra óptica analizó los resultados el BNG. Cuando ya estaban escrutados más del 90 % de los votos, su ejecutiva nacional emitió un comunicado en el que, además de felicitar «ao pobo de Cataluña pola organización, con todas as medidas de seguranza unhas eleccións no medio desta terceira onda da pandemia da covid-19, nunha data obrigada pola xustiza española e en contra do criterio das e dos técnicos sanitarios e do Governo de Cataluña e que tivo unhas claras consecuencias na baixa participación», dio sus «parabéns» a ERC, la CUP y JxCat «polos seus respectivos resultados electorais e por conseguir que o bloco soberanista volva gañar as eleccións en Cataluña e aumentar a súa representatividade ao pasar de 70 deputadas e deputados a 74 e superar o 50% dos votos».

Para los nacionalistas gallegos esos resultados, añaden en el comunicado, son «cruciais para o futuro dese país, mais tamén é moi importante para o futuro do resto de nacións sen estado, como Galiza». Además, para el BNG «o pobo catalán demostrou máis unha vez, que a súa determinación cara a consecución do dereito de autodeterminación é firme e permanente».

En Común y Compromiso

Otro de los que felicitó a través de su twitter a la candidata de En Común Podem, Jessica Albiach, fue el portavoz de En Común Galicia, Antón Gómez Reino: «Fronte ao ruído autoritario, Catalunya votou unha clara maioria plural e de esquerdas», dijo. Y también el líder de Compromiso por Galicia, Xoán Bascuas, quien había apoyado al PNC, dio través de esa red social sus «parabéns» a Cataluña: «As alamedas polas que transitar en liberdade —escribió en su twitter— están mais abertas hoxe que onte».

Senadores y diputados del PP gallego ejercen de interventores para arropar a Alejandro Fernández

Senadores y diputados del PP gallegos de las cuatro provincias viajaron a Cataluña para arropar al candidato popular Alejandro Fernández al ejercer de interventores en distintos colegios electorales. Uno de los que acudió fue el senador por A Coruña, Miguel Lorenzo, quien supervisó el transcurso de la atípica jornada en una mesa en Hospitalet de Llobregat, donde coincidió con el ourensano Jesús Vázquez.

La escrupulosa organización para garantizar la seguridad de los votantes durante unos comicios con una escasa participación llamó la atención de los políticos gallegos: «Por la mañana hubo alguna cola —explicó Lorenzo— pero por la tarde la participación bajó mucho. Entre las 18.45 y las 19.10 horas entraron tres personas a votar y desde esa última hora hasta las 20 horas, únicamente una».