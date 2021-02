Carmen Calvo se refiere a la democracia española como «madura y solvente»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Agencias | Efe 13/02/2021 12:20 h

La secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho este sábado que la democracia española, que es «madura y solvente», en lo que pareció una alusión a Pablo Iglesias por su cuestionamiento de la calidad democrática del país, exige que «las agendas de Estado, las políticas, miren a más de la mitad de la población», dijo Calvo, en referencia a las mujeres.

En una jornada, organizada por el partido, sobre Economía Feminista, que clausurará la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, Calvo ha señalado que «hay que avanzar mucho en políticas de igualdad entre hombres y mujeres».

Tras informar que habrá más foros similares al de hoy en todas las federaciones para culminar en verano en Valencia en una convención final en honor a la escritora y feminista María Cambrils, ha recordado que en el último congreso el PSOE se definió tan socialista como feminista.

En su opinión, las propuestas concretas del feminismo vendrán a aportar «verdades a la políticas» y que lo que las mujeres exigen es «calidad en los derechos y respuestas a nuestras expectativas y circunstancias».

Calvo se ha referido al «legado histórico» de su partido en la causa feminista, que «hay que proteger, porque en estos tiempos conviene agarrase a los valores seguros» y en estos momentos «hay que dejar de ser pioneras», pues «hay un camino recorrido», en el que se ha avanzado en derechos humanos, democracia y ciudadanía.

Ahora, ha continuado, hay que «colocarse donde están los problemas» y ha recordado que ya hay «propuestas jurídicas del feminismo político, con políticas de discriminación positiva que hay que seguir manteniendo».

«Si perjudica a las mujeres -ha continuado-, no es feminismo y la democracia no avanza, la calidad de la ciudadanía no avanza, y a eso se debe atener la agenda» del Gobierno.

Ha reivindicado las políticas de discriminación positiva, «para sostener el principio de que no se puede trata por igual a los desiguales», y evitar «políticas de intervención que impidan la igualdad real», para lo que ha reclamado «acción, compromiso y claridad de ideas».

Para Calvo, «la democracia se la juega con el feminismo», que ha logrado cierto empoderamiento «y no vamos a parar».

Para ello, se requiere una respuesta transversal y la independencia económica de las mujeres y ha recordado que la «inmensa mayoría» de los casos de violencia «está conectada con la dependencia económica».

Ha alertado con el teletrabajo y las nuevas formas de producción porque «reproduce roles, una estructura de acero que tiene que ceder», ya que «no puede ser achicado el espacio de las mujeres», porque «nosotras hemos entrado en lo público, pero los varones apenas se han incorporado en lo privado».

«Hablamos -ha indicado- de la corresponsabilidad en la vida y del Estado en el reparto de los tiempos, por eso es tan importante que el PSOE esté en la primera línea de la propuesta».

Según la vicepresidenta, «la política es la gestión para nosotros y los resultados, el cumplir con lo prometido».

En la sesión participarán también José Manuel Franco, secretario general del PSOE-M y delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, y Lorena Morales, secretaria de Igualdad del PSOE-M y portavoz de la Comisión de la Mujer en la Asamblea de Madrid.