Sanidad certifica que Illa no se ha vacunado de coronavirus

La Voz de Galicia Cristian Reino

Barcelona / Colpisa 11/02/2021 21:20 h

El Ministerio de Sanidad certificó hoy que el candidato del PSC, Salvador Illa, no se ha vacunado contra la covid. En respuesta a una pregunta de eldiario.es formulada a través del portal de Transparencia, Sanidad aseguró que Illa «no ha recibido dosis alguna de vacuna para hacer frente» al virus. El certificado que lo avala está firmado por el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación, Alfredo González.

A tres días de las elecciones, los socialistas trataron de sofocar un incendio que ponía en riesgo una campaña hasta la fecha sin grandes sobresaltos. En una mañana, Illa se dejó ver en la Cope, en la Ser y en Antena 3. En todas ellas, dijo más o menos lo mismo. «No me he vacunado y lo sabe toda España», afirmó. Pero los rumores corren como la pólvora y la acusación de que pudo aprovecharse de su cargo de ministro ya era imparable. A última hora de la tarde, llegó el certificado del Ministerio de Sanidad, justo antes del debate en La Sexta. La campaña está girando en su fase final en torno a Salvador Illa. Por el cordón sanitario que los independentistas han suscrito y por la negativa del dirigente del PSC a hacerse un test de antígenos antes del debate de TV3 del martes pasado, lo que ha provocado una enorme polvareda, con acusaciones muy graves, que han elevado la tensión del 14-F. Illa fue el único candidato que no se hizo la prueba entre los nueve candidatos. Y ayer volvió a negarse antes del debate con el resto de candidatos en La Sexta, lo que ofreció combustible de campaña al resto de formaciones, que arremetieron con todo.

El PP, según anunció Pablo Casado, acudirá a la Fiscalía para que investigue si el exministro ya se ha vacunado. «Si esconde algo tan grave tendrá que dimitir y renunciar a la candidatura», afirmó el líder del PP. Carlos Carrizosa, cabeza de lista de Ciudadanos, insinuó una segunda hipótesis, no menos grave: si no quiere hacerse la prueba es porque tiene miedo a dar positivo, lo que le obligaría a poner fin a la campaña y recluirse en cuarentena. «¿No quiere arriesgar el resto de participación en la campaña?», preguntó el candidato de los liberales. El primero que puso sobre la mesa la posibilidad de haberse vacunado mientras era ministro fue Oriol Junqueras. Illa replicó con contundencia: «Cuando me vacune se hará público y lo haré en mi centro de salud. Espero que entonces, todos los que están diciendo esto, tengan la grandeza de, como mínimo, disculparse», remató.