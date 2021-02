Emilio de la Iglesia: «El proceso electoral en Cataluña es más complejo que en las gallegas porque los contagiados votan»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago / La Voz 12/02/2021 05:00 h

Emilio de la Iglesia es el subdirector xeral de Coordinación de servizos transversais de la Xunta y fue el responsable de seguridad de las elecciones gallegas para implantar medidas anticovid. Hasta en tres ocasiones compartió en los últimos meses su experiencia con miembros de la Generalitat de Cataluña.

—¿Qué es lo que más les interesó?

—El interés existió, porque sabían que tenían unas elecciones inminentes y estuvieron con nosotros el fin de semana del 11 y 12 de julio comprobando el protocolo para inspirarse en él. Después compartimos conclusiones en una videoconferencia a finales de julio, y días atrás volvimos a contactar.

—En Galicia no dejaron votar a los contagiados o confinados, eso lo cambia todo.

—Sí, la gestión es más compleja por eso. Y porque en Galicia se pudo votar y después tomar una caña, y la mascarilla no era ni obligatoria en la calle. En Cataluña ahora hay estado de alarma, toque de queda y restricciones severas. Con los números en la mano, la situación es muy distinta. En Galicia había un brote en A Mariña que comparado con la situación actual era muy pequeño, y lo que buscamos fue el consenso y la participación de todos los implicados: la junta electoral, las oficinas del censo, los partidos políticos, los concellos... Pero sobre todo le hicimos caso al comité clínico y quedó claro que los que saben, saben. Fue un acierto poner las urnas al finalizar el confinamiento.

—¿Qué le parece que los contagiados voten al final del día?

—Para las gallegas no hicimos ese planteamiento. Preferimos fomentar el voto por correo y desde casa, y también apelamos al conocimiento de cada uno de la dinámica del propio colegio electoral por convocatorias pasadas para evitar aglomeraciones.

—¿Ve algún motivo para que se retrase el escrutinio el domingo?

—Aquí no hubo muchas alegaciones para no formar parte de una mesa electoral, y existen resortes legales para configurarlas sin que se produzcan más problemas que los ordinarios y anecdóticos. Hacer el escrutinio con guantes puede retrasar un poco el proceso, un 20 % más de tiempo, lo que puede traducirse en media hora o veinte minutos, nada más, no hay motivos de seguridad que justifiquen un retraso.

—¿Se registró algún contagio en los colegios electorales gallegos?

—No nos constan. Espero que suceda lo mismo en Cataluña y que todo salga bien.