Eladio García Lodeiro, coruñés candidato de Ciudadanos en Cataluña: «Si Cs se hunde, Arrimadas no tendrá por qué dimitir»

La Voz de Galicia Mercedes L. Paz

12/02/2021

Eladio Manuel García Lodeiro (A Coruña, 1955), criminólogo y concejal de Cs en Villafranca del Panadés (Barcelona), acompaña a Carlos Carrizosa en la candidatura al Parlamento catalán. Vivió en Uruguay, Argentina y Estados Unidos hasta que con 20 años regresó a España, y una hermana, funcionaria del Estado en Barcelona, lo convenció para irse a Cataluña. Fue guardia urbano en la Ciudad Condal hasta su jubilación. En 1981 se afilió al CDS y cuando desapareció entró en el PP, pero «al ver mucho caciquismo» se fue a Cs.

—Los sondeos auguran un batacazo a Ciudadanos.

—Los pronósticos dependen de quién los haga. En el 2017 tampoco nos daban una victoria. Ahora la situación ha cambiado y los resultados claro que no van a ser los mismos. En el escenario entra Vox y el exministro [Salvador Illa] que se hizo la campaña y ahora viene a aprovecharse.

—¿Cree que influye la marcha de Arrimadas a Madrid?

—Fue un acierto que se fuera como en su día se fue Rivera. Ahora tenemos en Madrid a una persona muy preparada para dar la batalla en la política nacional. Pero con el trasvase a Madrid nos hemos quedado un poco huérfanos.

—¿Si Cs se hunde tendría que irse Arrimadas como se fue Rivera?

—No, no será su responsabilidad. La situación ha cambiado y será que no hemos sabido transmitir el trabajo de estos cuatro años.

—¿Afectará la marcha de Lorena Roldán al PP?

—Creo que no nos va a afectar. La gente se da cuenta de cuando alguien abandona un barco. Creo que al PP le va a restar más que sumar. Se ha ido después de ver las encuestas. Además, no es bueno recoger personas que han estado en posiciones nacionalistas.

—¿El PSC es constitucionalista?

—El PSC si no es nacionalista se le asemeja mucho. A mí me rechazan mociones situándose con los separatistas.

—¿Qué opina de los indultos?

—Estoy a favor de los indultos en general porque hay gente que se lo merece. Ahora, los golpistas que pidan la medida de gracia, pero primero tienen que arrepentirse y esta gente está diciendo día sí y día también que lo volverían a hacer.

—¿Y del acuerdo independentista de poner cordón sanitario al PSC?

—Los cordones sanitarios me dan repelús. Demuestra el talante que tienen poniendo un cordón a quien no piensa como ellos en una democracia avanzada. Ese acuerdo me parece ridículo e incide más en la fractura social. Aquí en el pueblo no se puede levantar la cabeza porque te excluyen de los trabajos.

—¿Estaría dispuesto a hacer un acuerdo constitucionalista similar con PSC, PP, Vox y Comunes?

—No hay otra opción. Los comunes no sé dónde están porque asumen las tesis nacionalistas en un 75 %, pero mi disposición es que si hay que unirse con los comunes, se hacen pactos de legislatura; y con Vox, como en Madrid, Murcia o Andalucía, apoyo o abstención, pero que dejen gobernar y cambiar la situación porque si no será más de lo mismo, otros cuatro años de decadencia y huida de empresas.