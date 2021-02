Mas reivindica para el PDECat el impulso independentista y ataca a Puigdemont en el duelo por el centroderecha soberanista

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cristian Reino

Barcelona / Colpisa 10/02/2021 05:00 h

Artur Mas, expresidente de la Generalitat, salió al rescate del PDECat por segunda vez durante esta campaña. Al partido heredero de Convergència las encuestas le dan un resultado muy pobre, pues corre el riesgo de no obtener representación parlamentaria si se cumplen sus pronósticos.

Mas había evitado criticar a JxCat en campaña y en concreto a Carles Puigdemont, a quien designó como su sucesor al frente de la presidencia de la Generalitat y con quien no fue capaz de llegar a un acuerdo para que las dos formaciones nacionalistas concurrieran juntas en las elecciones. El exdirigente convergente, sucesor de Jordi Pujol, cargó el lunes por la noche contra los proyectos que «dividen» y «no suman».

«Muchos de nosotros que hemos pasado nuestra vida política sumando sensibilidades y corrientes ideológicas; cuando dentro de nuestro espacio se presenta un camino que, en el fondo, no lleva a esta suma a la que estábamos acostumbrados algunas personas, no me siento cómodo», aseguró Mas.

El expresidente evitó el cuerpo a cuerpo con JxCat pero aseguró que «sin la gente que hoy está en el PDECat, Cataluña no habría llegado a tener una parte relevante de su población votando a favor de la independencia», y recordó que cuando se organizó el referendo del 1-O «mucha gente estaba en el PDECat».

El PDECat recibió al inicio de la campaña el apoyo del PNV y cuenta con dos pesos pesados del soberanismo de centroderecha como Mas y Joana Ortega, pero en cambio no acaba de despegar. La apuesta por un independentismo más templado y alejado de la unilateralidad de JxCat no acaba de cuajar. La baja participación podría ser un aliado, no obstante, de la formación heredera de Convergència, que este martes arremetió contra JxCat por las críticas de Laura Borràs hacia los Mossos por sus actuaciones en los mítines de Vox.

Ahora la candidata de Junts deja atónitos a propios y extraños y se declara de izquierdas y asegura que su partido no tiene nada que ver con los recortes sociales que aplicaron los Gobiernos de Mas. Pero la fuga de votos de centroderecha soberanista hacia el PDECat sí que puede afectar a Puigdemont en su pugna por ERC por la victoria en el campo secesionista. Los de Puigdemont recibieron este martes el aval de la ANC, que afirmó que el programa de JxCat es el que más se ajusta a su ideario y el más comprometido con la secesión. El PDECat, en el ránking que la plataforma secesionista ha elaborado para orientar a su parroquia en las elecciones, es el último.