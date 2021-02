Illa sugiere que habrá indultos y servirán para pasar página a los últimos diez años

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cristian Reino

Barcelona / Colpisa 10/02/2021 05:00 h

Salvador Illa había evitado dos asuntos espinosos durante la campaña: los indultos y la aceptación de los votos de Vox para una eventual investidura. A cinco días de las elecciones, y con un triple empate en los sondeos entre PSC, JxCat y ERC, el candidato socialista salió este martes de la estrategia que había mantenido hasta la fecha y entró de lleno en los dos puntos polémicos que le perseguían en toda la carrera hacia el 14F.

Sobre los indultos a los presos del procés, su posición era que daría su opinión cuando el Gobierno decida si los concede o no. Ni a favor ni en contra. El candidato socialista dio este martes a entender que esta medida de gracia podría servir para «pasar página», el lema de su candidatura, a diez años de desafío independentista. «Hemos de pasar página de los últimos años, reconociendo que hemos fracasado en el diálogo. Para hacerlo, hay que respetar el Estado de derecho, por eso el Gobierno tramita los indultos», afirmó, en una calculada respuesta en TV3. Porque sugiere que está a favor de los indultos, en un guiño hacia los votantes de los comunes, pero no acaba de expresarlo de forma explícita, pues el PSC aspira a llevarse un buen trozo de la tarta de votos de Ciudadanos.

La lucha en el caladero no independentista es tan enconada como en el bloque secesionista. PSC, Ciudadanos y PP pugnan en el sector constitucionalista. Y luego está Vox, en la extrema derecha, amenazando con irrumpir con tal fuerza en el Parlamento que podría no solo derrotar al PP sino también a Ciudadanos.

Rédito de los incidentes

Vox está sacando rédito a los incidentes -algunos violentos- que grupos independentistas radicales están protagonizando en sus mítines. La formación liderada por Santiago Abascal denunció este martes ante la Junta Electoral a Pere Aragonès porque a su juicio «alienta a la violencia» contra Vox. El Gobierno catalán acusó a su vez al partido verde de «provocar» con su mítines y de poner en peligro a los manifestantes. Abascal afirmó en Figueras que el domingo conseguirán una «gesta histórica».

La fuerza de Vox ha disparado las alarmas en las filas del PP y Cs y ha obligado a los populares a templar su discurso, que en ocasiones recuerda al de la época de Josep Piqué, como el que exhibió este martes Pablo Casado, cuestionando la intervención policial en el 1-O. Se la juega también Ciudadanos, que cargó contra los indultos. «Estamos por rescatar a los autónomos, no a Junqueras de la cárcel», afirmó Inés Arrimadas, que igual que Casado se está volcando en la campaña. Cs critica a los socialistas, pero, en cambio, aboga por un gobierno constitucionalista con ellos y no rechaza los votos del «demonio» si hace falta para formar un ejecutivo no independentista.

Rechazo explícito a Vox

Illa, en cambio, cerró ayer la puerta a esa posibilidad. «No tengo nada que hablar con esa gente (dijo de Vox), no sustentaré ningún gobierno que descanse en nada que ellos puedan ofrecer. Esto no lo haré y lo he dicho por activa, por pasiva y por perifrástica», remató. Las encuestas no pronostican que sea viable una suma de fuerzas no independentistas, pero, en cambio, el posible apoyo de Vox al PSC es uno de los argumentos que está empleando Esquerra. Los republicanos han centrado su campaña en atacar al PSC, pero corren el riesgo de que les adelante JxCat, que se ha focalizado en aglutinar votos independentistas.

También desde Junts cargan contra Illa. El expresidente Carles Puigdemont lo definió como «candidato del régimen». Según Puigdemont, hay que lograr la máxima movilización para lograr una victoria que se imponga al PSC, que son «los gestores del 155 y los que siempre dicen que los catalanes deben portarse bien porque sino habrá otro 155, no habrá indultos y los presos no podrán salir de la prisión».