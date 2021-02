Los expresidentes, los grandes ausentes de la campaña del 14-F

0

La Voz de Galicia

Madrid / Colpisa 11/02/2021

Muy lejos quedan los tiempos en que Felipe González ponía en pie la Monumental de Barcelona en las campañas catalanas de los años ochenta y noventa, cuando acudía en auxilio del PSC. Años después, ese papel lo jugó José Luis Rodríguez Zapatero, que conseguía llenar el Palau Sant Jordi. Pero González y Guerra solían acompañarle. Eran los teloneros de lujo.

Nada que ver con la actual campaña de las elecciones del 14 de febrero, donde el protagonismo se lo ha llevado el coronavirus. En plena tercera ola de la pandemia, apenas se están celebrando mítines con público, salvo Esquerra que ha optado por un formato de acto que viene a ser un híbrido entre lo que se llevaba antes del covid y lo que impone la realidad pandémica. Es decir, parafernalia de grandes dimensiones pero con un centenar de personas.

Buena parte de los mítines son telemáticos y sin gente, pero si algo tienen en común es que la viejas glorias se han dejado ver muy poco, o más bien nada, a pesar de que nada les impide conectarse desde la distancia, como hace Carles Puigdemont.

El PSC en esta ocasión no ha recurrido a los jarrones chinos y ni González ni Zapatero se han dejado ver en los actos. Los socialistas han contado con el apoyo de sus compañeros del PSOE, pero todos los que han intervenido en campaña son del Gobierno actual: Pedro Sánchez, que participará cinco días, Carmen Calvo, Nadia Calviño o José Luis Ábalos y también el presidente valenciano, Ximo Puig. Los socialistas tienen además dos expresidentes de la Generalitat. Pasqual Maragall está en una fase avanzada de la enfermedad de alzhéimer, por lo que por razones obvias no podría participar, pero en cambio José Montilla permanece inédito en la campaña. Quizá nadie en el comité de campaña quiere exhibir el paralelismo entre Montilla e Illa, por aquello de que el tripartito es posible.

Tampoco ha participado quien era el candidato a semanas del inicio de la carrera hacia el 14-F, Miquel Iceta. Nuria Marín, imputada por presunta corrupción, y presidenta de la Diputación de Barcelona, tampoco se ha dejado ver en los mítines junto al candidato socialista.

Ni Aznar ni Rajoy

La ruptura con el pasado también es más que evidente en el PP. Pablo Casado, igual que Pedro Sánchez, ha tenido un papel muy destacado en la llamada a la movilización de los populares. Pero de la vieja guardia, nada de nada. Ni José María Aznar, ni Mariano Rajoy, ni Enric Millo, ni Jorge Fernández Díaz, ni Cospedal. La presencia de Rajoy, por ejemplo, podría resultar incómoda para el candidato Alejandro Fernández, en pleno juicio de los papeles de Bárcenas.

En el campo independentista, los expresidentes tampoco están teniendo una presencia muy destacada. Puigdemont lidera la lista de JxCat y tiene una participación casi diaria en mítines, pero todo el protagonismo lo ha acaparado Laura Borràs, que a la postre es la candidata efectiva. A los posconvergentes les interesa destacar la figura de su exportavoz en el Congreso, pues creen que puede salir ganando en el mano a mano con Pere Aragonès. Si el protagonista fuera Puigdemont, el contrincante sería Junqueras y los aspirantes de verdad quedarían en segundo plano. Junts ha escondido también a Quim Torra, que solo ha intervenido en un mitin.

Borràs siempre elogia la gestión del expresidente pero en cambio no le invita a los actos. Igual que Artur Mas, que se está incorporando en la fase final de la campaña del PDECat, ante el riesgo de que la formación heredera de CDC no obtenga representación. Desde la campaña de 2012 y después de su confesión de que había tenido una fortuna oculta en paraísos fiscales, en 2014, el exmandatario Jordi Pujol ya hace años que no participa en ningún mitin.