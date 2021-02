Iglesias ironiza sobre la supuesta mediación de Enrique López en reuniones entre el PP y Bárcenas: «Normalidad democrática»

Una condena al partido como responsable civil reviviría el fantasma del fin de Rajoy

La primera sesión del juicio por la supuesta caja B del PP ha puesto de manifiesto que para la actual dirección del partido las consecuencias políticas de este proceso son más peligrosas que las penales. La petición del extesorero del PP Luis Bárcenas de tener un careo con Mariano Rajoy refleja su intención de hacer el mayor daño posible. Y, aunque no involucra penalmente a ningún dirigente actual, insiste en afirmar que emisarios del líder popular, Pablo Casado, trataron de pactar con él. No aporta del momento ninguna prueba documental de ello, pero pretende establecer así un nexo de unión entre el PP de José María Aznar y Mariano Rajoy, ese Casado asegura que «ya no existe», y la actual cúpula de los populares.

Seguir leyendo