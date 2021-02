Arranca el juicio por la caja B del PP pendiente de más confesiones de Luis Bárcenas

0

08/02/2021

El juicio por presunta caja B del PP arranca este lunes pendiente de si el extesorero del PP Luis Bárcenas hará más confesiones sobre cómo se financiaba el que «era su partido», después de que remitiera un escrito a la Fiscalía Anticorrupción revelando que muchas de las donaciones de empresarios que recibió la formación política fueron a cambio de adjudicaciones públicas.

La vista oral se centrará en si el PP destinó fondos procedentes de la presunta caja B para pagar la reforma de su sede nacional en la calle Génova de Madrid y no en las donaciones finalistas anotadas en los denominados papeles de Bárcenas, cuya investigación se desarrolla en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

El juicio, que lleva pendiente de celebración casi seis años desde que el ex juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordara la apertura de juicio oral, se iniciará marcado por el escrito de Bárcenas que se dio a conocer hace pocos días y que para la Fiscalía Anticorrupción, no tiene gran valor si el extesorero no aporta pruebas de lo que ahí afirma, han apuntado fuentes fiscales a Europa Press.

El Ministerio Público pide en este caso para Bárcenas otros cinco años de prisión, que se acumularían a la condena de 29 años de cárcel y un mes que ya está cumpliendo por la primera época de la trama Gürtel.

Casado dice que no trata «con delincuentes»

El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado rotundo que ni él ni nadie de su equipo ha tratado con «delincuentes» y ha culpado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar perjudicar a su partido con la confesión del extesorero Luis Bárcenas en plena campaña de las elecciones catalanas. Dicho esto, ha garantizado que no le «temblará el pulso» si se demuestra que algún militante actual del partido conocía la caja B, en alusión a dirigentes como el expresidente Mariano Rajoy.

«No voy a pasar ni una. Si el juez determina que hay alguna responsabilidad por parte de algún militante del partido actual, es que no me va a temblar el pulso. Hay unos Estatutos y será suspendido o será expulsado, y lo quiero dejar muy claro», ha declarado en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press.

Después de que el diario El Mundo haya informado de que los emisarios del PP contactaron con Luis Bárcenas en diciembre del 2018, el presidente del PP ha afirmado que él no trata «con delincuentes». «Nunca, jamás mi equipo ha hablado con delincuentes», ha garantizado.

Tras asegurar que en este caso se trataría de «donaciones privadas» al PP mientras que en los ERE se juzgaba «dinero público», Casado ha resaltado que él no puede hacerse «responsable de lo que pasó en 1986, 1996 o 2016», antes de que llegara en julio del 2018 a la Presidencia del PP tras unas primarias.

Casado ha afirmado que la «instrumentalización de las instituciones por parte de Sánchez es algo que nadie duda» y ha señalado que antes de que llegara al poder había una «norma no escrita» para que este tipo de casos no «coincidieran» en campaña.