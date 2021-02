Los populares y Podemos exigen responsabilidades a Urkullu por el derrumbe del vertedero de Zaldibar

0

Redacción / La Voz 07/02/2021 05:00 h

El PP y Podemos exigieron ayer al lendakari Iñigo Urkullu que asuma responsabilidades políticas por el derrumbe del vertedero Zaldibar ocurrido hace un año, que causó la muerte de dos trabajadores. El líder de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, recordó que quien era consejero de Medio Ambiente en el momento del colapso, Iñaki Arriola (PSE), continúa en el equipo de gobierno. Iturgaiz acusó al Ejecutivo vasco y al PNV de querer «tapar todo lo que ha ocurrido y ocurre en Zaldibar». Según aseguró, en la gestión de la escombrera no hubo «control ni inspección, no hubo investigación y sí mala información», así como «una responsabilidad política que no se ha querido depurar».

La coordinadora general de Podemos Ahal Dugu, Pilar Garrido, exigió asimismo al Gobierno vasco que «asuma su responsabilidad» en este asunto. En un comunicado, señaló que lo único que ha hecho el equipo de Urkullu es «escurrir el bulto y volcar toda la responsabilidad en la empresa Verter Recycling, a pesar de que la UE investiga al Ejecutivo por su nefasta gestión».

En un acto que el Gobierno vasco organizó frente al vertedero, el consejero autonómico de Seguridad, Josu Erkoreka, aseguró que la «prioridad» para el Ejecutivo de Vitoria sigue siendo localizar el cuerpo de Joaquín Beltrán, el trabajador desaparecido en el siniestro junto a Alberto Sololuze, el otro operario cuyo cuerpo fue encontrado el pasado mes de agosto, después de que se hayan rastrillado y cribado ya más de 372.000 metros cúbicos de residuos para su localización. Erkoreka aseguró que, tras no haber dado resultado hasta ahora la búsqueda de Beltrán en las dos zonas rastreadas, en marzo se iniciarán los trabajos en las áreas conocidas como B1B y B1C «con la esperanza viva de poder encontrarlo».

De ambas zonas, el objetivo principal del Gobierno vasco será la denominada B1B, donde se encontraba el antiguo pozo de lavado de camiones, al que podría haberse dirigido el trabajador en el momento del desplome. En esta zona será necesario analizar 12.000 metros cúbicos de terreno, si bien inicialmente los equipos de trabajo necesitarán rastrear antes 10.000 meros cúbicos de la B1C.