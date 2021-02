Oriol Junqueras no quiere declaraciones de independencia que solo duren unos «instantes»

0

Redacción 05/02/2021 20:01 h

El líder de ERC, Oriol Junqueras, manifestó ayer que no desea más «declaraciones de independencia que solo duren unos instantes» y, puesto que esto ya ha ocurrido, se mostró partidario de «aprender de estas lecciones» y de no repetir los errores.

En declaraciones a RAC1 recogidas por Efe, Junqueras se refirió al debate sobre si hay que reactivar o no tras el 14F la declaración unilateral de independencia del mes de octubre del 2017, y en primer lugar, diferenció «lo que depende de nuestra acción» respecto a lo que depende de otros.

«Todo lo que dependa de nuestra acción -explicó- ya lo hacemos cada día, y lo demostramos, porque si no yo no estaría en la cárcel, y con la condena más elevada», pero sin embargo, «vivimos en un mundo multilateral» y es imprescindible que «si haces algo te lo reconozcan».

Junqueras se mostró rotundo y afirmó que ERC no desea «una declaración que solo dure unos instantes» y, puesto que esto ya ocurrió en octubre del 2017, «hay que aprender de estas lecciones», subrayó.

En su opinión, se trata de no repetir errores porque una declaración de independencia «exige transversalidad y ser más, porque hay lugares donde el independentismo aún no es mayoritario». Según el líder de ERC, que está en tercer grado penitenciario, no se puede poner fecha a la independencia porque «depende de factores como cuánta gente la apoye y del contexto internacional, ya que podemos decir lo que queramos que si nadie lo reconoce» no es útil.

Aboga por un referendo

Por este motivo, abogó por un referendo de autodeterminación, ya que «si el Estado español hubiese sido una democracia homologable la consulta del 1-O hubiese tenido que ser suficiente, pero en su plato de la balanza no pone votos, sino policías, jueces y fiscales».

Para Junqueras, que el independentismo supere el 50 por ciento de los votos es positivo porque «tendremos un argumento muy importante dentro de nuestra sociedad y también de cara a los interlocutores internacionales».

Sobre las elecciones, indicó que «ERC y PSC son partidos absolutamente antagónicos», tanto con respecto a los valores que representan, como también a los objetivos, y no quiso contemplar ningún otro escenario que no pase por la victoria de Esquerra Republicana y de su candidato, Pere Aragonès. Con respecto a la mesa de diálogo entre los gobiernos de España y Cataluña, Junqueras la consideró imprescindible porque «el independentismo no puede ceder la bandera de la negociación».