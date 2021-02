La oposición carga contra JxCat y ERC por la década de recortes en sanidad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. L. Paz

Redacción / La Voz 06/02/2021 05:00 h

El tercer debate -el primero fue en La Vanguardia y el segundo en TVE- entre los principales candidatos a la Generalitat se celebró ayer en el ecuador de la campaña convocados por la cadena Ser. El encuentro se centró en asuntos de salud, economía y en los vetos cruzados. Al fin el bloque independentista y antisecesionista no consumió el tiempo. La oposición se unió para cargar contra JxCat y ERC por la década de recortes en sanidad. Y estos, junto a la CUP, se centraron en atacar al candidato socialista, Salvador Illa, para que dijese si estaría dispuesto a ser investido presidente con los votos de Vox. El exministro, a su vez, lanzó la propuesta de rebajar el salario de presidente un 30 % para igualarlo al del lendakari, tras recordar que el partido de Abascal quiere meterlo en prisión por la gestión de la pandemia.

En el debate participaron Carlos Carrizosa (Cs), Laura Borràs (JxCat), Pere Aragonès (ERC), Salvador Illa (PSC), Jéssica Albiach (comunes), Dolors Sabater (CUP) y Àngels Chacón (PDECat). No acudieron PP ni Vox. Comenzó con los ataques de los comunes y la CUP a la década de recortes del Gobierno catalán en materia sanitaria, lo que ha perjudicado al sistema para hacer frente a la pandemia. «Se ha demostrado que los recortes matan», afirmó Albiach tras recordar que el sistema sanitario está muy tensionado «y no se debe solo al virus sino a los recortes hechos en los últimos diez o doce años» y a que «ERC «no haya hecho nada en los últimos cinco años para cambiar la herencia de los recortes» de CiU. Sabater (CUP) insistió en que la pandemia puso de manifiesto que los recortes y el no tener un sistema de sanidad adecuado «matan». Carrizosa (Cs) aseguró que «hemos sido los campeones» de los recortes en los últimos diez años y Salvador Illa (PSC) reclamó más recursos para la atención primaria y una renovación tecnológica «desatendida en los últimos años por los recortes».

Gestión deficitaria

Por su parte, Chacón (PDECat) reconoció que se había hecho una mala gestión (Sanidad está en manos de ERC) y reclamó más recursos para los ambulatorios.

Borràs se defendió diciendo que faltan recursos propios y más competencias y Aragonès argumentó que el gasto en sanidad se ha recuperado y en el 2020 fue «récord», aunque admitió que se necesita más financiación.

Y es que Cataluña lidera el ránking de las comunidades que más han recortado en sanidad. La red asistencial, por citar un ejemplo, perdió de golpe 1.500 millones de euros de presupuesto en el 2010 y, aunque fueron parcheados en el 2017 con 70 millones, no se recuperó. De los 10.000 millones que se redujo la inversión en la sanidad pública en toda España entre el 2009 y el 2015, la mitad se perdieron en Cataluña.

La otra polémica la sirvió en bandeja el socialista. Salvador Illa anunció que si es presidente se rebajará un 30 % el sueldo, tras criticar que lo que percibe la máxima autoridad de Cataluña es tres veces más que lo que cobra el presidente italiano o el doble que el portugués o el del Gobierno español. «Esta rebaja no depende de Madrid», afirmó con sarcasmo. El PSC, no obstante, votó en contra meses atrás una propuesta de la CUP para rebajar el sueldo de los altos cargos de la Generalitat. Borràs se opuso a la propuesta de Illa y aseguró que a quien hay que dejar de pagar el sueldo es al «rey fugado».

Un sondeo de DYM pronostica que Junts, al que el CIS situó de tercero, ganaría los comicios

El PSC ganaría las elecciones en votos (22,7 %,), pero no en diputados (29-32), según la encuesta elaborada por DYM para 20minutos. Ese liderazgo lo alcanzaría Junts, que lograría 35-38 escaños con un 22,2 % de los sufragios (el CIS le daba 14,6 % y lo situaba de tercera fuerza). Mientras, ERC se quedaría de tercero en papeletas (19,2%, 29-31 asientos), disputando el segundo lugar al PSC en parlamentarios. Cs sacaría 11-13 de los 36 que tiene y un 10,6 % de los votos. La CUP podría llegar a 9 escaños (cinco más que ahora), En Comú Podem tendría 7-8 y Vox lograría 6-8. El PP se quedaría con 3-4. Además del sorpasso de Vox al PP, el sondeo abre la puerta a dos posibles gobiernos. O reeditar el actual independentista o un tripartito de izquierdas.

Récord de votos por correo con más de 270.000 peticiones y prueba digital

Correos ha recibido un total 270.392 solicitudes de voto por correo para el 14F, una cifra que supone «un récord» en un proceso electoral en España y que triplica las solicitudes admitidas en las elecciones catalanas del 2017. Además, Cataluña acogerá una prueba piloto de voto digital paralela al proceso electoral -sin vinculación real- de la mano del proyecto Vocdoni. Se trata de la primera experiencia de estas características en España.

Los suplentes de mesas constituidas podrán ser reasignados a otras

La Junta Electoral de Barcelona ha acordado que el 14F se reasignen a otras mesas los vocales suplentes una vez ya estén constituidas las suyas y que se abstengan de «ordenar que formen parte» de ellas los primeros votantes presentes en el local, pues la primera franja horaria está reservada para personas de edad avanzada.

La Junta Provincial de Barcelona fijó criterios de actuación para las juntas de zona en la configuración de las mesas. Así, esos suplentes podrán ser asignados a otras mesas dentro del ámbito territorial de la junta de zona, preferentemente dentro del municipio de residencia del elector.