JxCat pide evitar un tripartito «de izquierdas» porque si suman «lo volverán a hacer»

La Voz 06/02/2021 14:07 h

La candidata de Junts per Catalunya a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha pedido este sábado una victoria clara de su partido para evitar un nuevo tripartito en Cataluña. «Puede haber un nuevo gobierno de izquierdas en Cataluña, un tripartito. Si suman, lo volverán a hacer», advirtió la candidata convergente. «Junts es el único voto que permite garantizar que en la Generalitat no habrá tripartito. No pactaremos con ningún partido del 155 y tampoco aceptaremos sus votos. Somos un voto útil para frenar el tripartito: no se puede ser socio en Madrid y hacer ver que en Cataluña te peleas con su sucursal», ha señalado Borrás en un mitin presencial y telemático en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los consejeros Damià Calvet, Jordi Puigneró y Àngels Ponsa.

Para la dirigente independentista, en esta campaña ha surgido un nuevo partido, el de «juntos contra Junts», porque, en su opinión, quieren evitar que ganen las elecciones y que en la próxima legislatura se implemente el «mandato» del referendo del 1 de octubre. Según Borràs, hay diferentes modelos de tripartito. Y ha puesto el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, donde la alcaldesa Ada Colau arrebató la alcaldía a ERC con los votos de Manuel Valls. «También hay el modelo de tripartito de España, que consiste en investir a Pedro Sánchez a cambio de un diálogo que no ha existido, de unos Presupuestos Generales del Estado que prometen una lluvia de millones que luego es la sequía más absoluta, y de dar apoyo a estados de alarma recentralizadores», ha apuntado, señalando a ERE.