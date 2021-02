Ignacio Garriga pide el voto a los populares defraudados con el PP y Alejandro Fernández apela al espíritu Borgen

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Redacción

La Voz 06/02/2021 05:00 h

El candidato de Vox a la Generalitat, Ignacio Garriga, se dirigió ayer a los votantes «defraudados» del PP y les dijo que «siempre tendrán a Vox», «pensando en defender la libertad» en Cataluña y «la unidad de la nación».

Garriga evitó entrar a valorar un posible sorpasso al PPC y se limitó a decir: «Venimos a irrumpir con fuerza en el Parlamento de Cataluña para dar voz a esa Cataluña silenciada». En un acto organizado por Efe, supeditó el apoyo de su formación a una investidura a que el candidato tenga «la firme voluntad de acabar con el maldito procés», por eso descartó favorecer a Salvador Illa, a quien acusa de ser «un radical disfrazado de moderado».

«Illa y el PSC comparten una agenda con el separatismo», afirmó. En todo caso, Vox apoyará «aquellos pactos que puedan facilitar una investidura de un presidente que no sea ni socialista, ni Salvador Illa, ni independentista».

Por su parte, el candidato del PP, Alejandro Fernández, apeló al «efecto Borgen», en referencia a la serie de televisión danesa: «La protagonista quedó cuarta en una elección y llegó a ser primera ministra. Ya me gustaría el ‘efecto Borgen' para mí», dijo Fernández, según recoge Europa Press. El popular también criticó a Illa, pero no quiso pronunciarse sobre si facilitaría su investidura. «Soy el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat. Me niego a hacer de comparsa de nadie», sentenció. En cambio, Pablo Casado aseguró que el PP no investirá a Illa ya que apostará por un «líder constitucionalista», como en Italia, que pueda «dar carpetazo al procés».

Fernández contó ayer con el apoyo de la exportavoz del PP en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, quien alertó de que «la vía Illa» pasa por «continuar el proceso independentista». «La vía unilateral fracasó, se dio contra el Estado, y ahora van a intentar la vía pactada, que es la vía Illa, contra la Constitución», afirmó, y reprochó a Vox que intente combatir el nacionalismo con otro.