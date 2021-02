Illa acusa a ERC de «cómplice y ejecutora» de los recortes en Cataluña y de «blanquear la derecha»

La candidata de Junts per Catalunya a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha pedido este sábado una victoria clara de su partido para evitar un nuevo tripartito en Cataluña. «Puede haber un nuevo gobierno de izquierdas en Cataluña, un tripartito. Si suman, lo volverán a hacer», advirtió la candidata convergente. «Junts es el único voto que permite garantizar que en la Generalitat no habrá tripartito. No pactaremos con ningún partido del 155 y tampoco aceptaremos sus votos. Somos un voto útil para frenar el tripartito: no se puede ser socio en Madrid y hacer ver que en Cataluña te peleas con su sucursal», ha señalado Borrás en un mitin presencial y telemático en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los consejeros Damià Calvet, Jordi Puigneró y Àngels Ponsa.

