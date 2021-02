Moncloa rechaza publicar el informe del Consejo de Estado sobre la gestión de los fondos europeos

0

La Voz de Galicia G. B.

Madrid / La Voz 03/02/2021 20:31 h

El Consejo de Estado emitió a petición del Gobierno un dictamen sobre el decreto ley de gestión de los fondos europeos. Pero el Ejecutivo rechaza hacer público el contenido de ese informe. A partir de esos hechos, la oposición inició ayer una ofensiva contra el Gobierno, acusándole de ocultar un texto del órgano consultivo que según el PP y Ciudadanos, es «demoledor», y de no haberlo incorporado al propio decreto para hurtar su contenido a las Cortes. El líder de los populares, Pablo Casado, preguntó a Pedro Sánchez, por qué «arrancó» ese informe del decreto. Aunque el presidente del Gobierno no aclaró en su respuesta al líder del PP si Moncloa pidió o no ese dictamen, el propio Consejo de Estado confirmó la existencia de ese texto, precisando que se elaboró a petición del Ejecutivo, a pesar de que no era preceptivo por tratarse de un decreto ley, y tampoco vinculante. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, evitó también dar detalles sobre el asunto al ser requerida para ello durante la sesión de control, pero posteriormente afirmó ante los periodistas que los informes del Consejo de Estado nunca se adjuntan a los decretos en la documentación que se envía al Congreso. Aunque el Gobierno asegura que incorporó al texto final algunas de las recomendaciones del órgano consultivo, rechaza hacer público el dictamen y asegura que solo lo publicará cuando lo considere oportuno.

El PP, Ciudadanos, y también Vox, que permitió con su abstención la aprobación del decreto, reclamaron que el texto se haga público. El PP lo exigió oficialmente tanto a través del Congreso de los Diputados, para lo que solicitó un informe de los servicios jurídicos, como del propio Consejo de Estado. Según los populares, una vez que se emitió ese dictamen, los diputados debían conocerlo para contar «con toda la información necesaria para formarse una opinión antes de emitir su voto». Algo que, según aseguran «no ha ocurrido». Ciudadanos, que ya pidió la publicación del informe el pasado lunes, aseguró que el documento «es muy crítico con cómo va a emplear y repartir el Gobierno la ayuda europea» y acusó a Vox de facilitar la aprobación del decreto sin haber solicitado antes el dictamen del Consejo de Estado.