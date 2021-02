Feijoo reafirma su confianza en la honorabilidad de Rajoy «en toda su carrera política»

0

Santiago 04/02/2021 21:05 h

El presidente de la Xunta sigue convencido de la honorabilidad de Mariano Rajoy «en toda su carrera política. Lo dije hace tiempo y me reafirmo», aseguró Alberto Núñez Feijoo a preguntas de los medios tras la reunión semanal de su Gobierno. El dirigente autonómico inició su reflexión diciendo que «todo el mundo comprende que (este asunto) no es objeto de comparecencia», pero finalmente se animó a enmarcar el escrito de confesión dirigido a la Fiscalía por parte de Luis Bárcenas a la «estrategia de personas condenadas por delitos de corrupción». Una línea de defensa que, a su juicio, deben manejar «los abogados y acusados, yo no aporto nada haciendo comentarios al respecto».

El dirigente gallego fue este jueves más contundente al defender toda la trayectoria de Rajoy que en cuestionar al que fue tesorero durante años del PP, aunque siempre ha tratado de mantener la distancia política con todas las circunstancias que han rodeado al también exsenador popular, una línea declarativa que también mantiene con todos los procesos relacionados con la trama Gürtel.