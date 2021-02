El Congreso desoye al Poder Judicial y le pide respeto al Legislativo

0

Redacción 02/02/2021 15:37 h

El Congreso contestó este martes a la petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de requerirle un informe sobre la reforma de este órgano que se tramita en la Cámara y le ha comunicado que no tiene por qué hacerlo, además de pedirle «respeto» al Poder Legislativo.

La Mesa del Congreso ha respondido a la petición elevada por el CGPJ, que pedía una reconsideración sobre la decisión de no pedir ningún informe al Consejo sobre la proposición de ley de PSOE y Podemos que propone limitar sus funciones cuando haya finalizado su mandato, una iniciativa que ya se está tramitando.

Un pleno extraordinario del CGPJ celebrado el pasado 21 de enero mandó esta petición de reconsideración a la Mesa, quien en su reunión de este martes ha vuelto a responder que no es necesario tal informe. En su acuerdo aprobado por mayoría, la Mesa alega por una parte que solo los diputados pueden presentar escritos de reconsideración sobre sus decisiones, pero no puede hacerlo «ningún otro sujeto». Por otro lado recuerda que tiene potestad para decidir si remite o no una iniciativa legislativa al Consejo para que emita informe.

Defiende igualmente haber tramitado la proposición de ley por la vía de urgencia porque así lo decidió la mayoría absoluta del Congreso, y niega haber habilitado lo que quedaba del mes de enero para tal fin, como alegó el propio CGPJ.

En cualquier caso, la Mesa subraya que ejerce su potestad conforme a la Constitución, cumple con las funciones que le atribuye el Reglamento de la Cámara, entre ellas la de respetar las deliberaciones y decisiones de esta. Y pide a las demás instituciones el mismo respeto «en el ejercicio de las funciones que les puedan atribuir las leyes emanadas de las Cortes».

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz socialista, Adriana Lastra, ha defendido el acuerdo de la Mesa y ha subrayado que «la potestad legislativa del Estado la tienen las Cortes», que, «en ningún caso, están obligadas a pedir informes o comparecencias previas, en este caso del CGPJ».

Por el contrario, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha criticado la forma en que se está tramitando esta reforma y, aunque ha recalcado también que la potestad legislativa le corresponde a las Cortes, ha advertido de que dicha potestad debe ejercerse con garantías y sin intromisiones en otro poder, con un debate «sosegado y no de urgencia».

Los populares también habían presentado un escrito de reconsideración para que la iniciativa no se tramitase por la vía de urgencia y para que hubiese informes y comparecencias del CGPJ, pero se ha rechazado en la Junta.

Un ejemplo más de la «peligrosa senda de la intromisión en la separación de poderes» que promueven los partidos del Gobierno, ha dicho Gamarra, quien ha vuelto a insistir en que si no se escucha ni al Consejo ni a la Comisión de Venecia se está vulnerando la normativa europea.

Desde Unidas Podemos, su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha arremetido contra los populares por llevar años «bloqueando de manera inconstitucional» la renovación del CGPJ, y también ha lamentado que el poder legislativo haya tenido que darle un toque al judicial.

«Los letrados de esta casa han tenido que recordar al CGPJ la separación de poderes». «Llevan dos años sin legitimidad democrática y ahora pretenden incurrir en la actividad del legislativo», ha lamentado Echenique. Por eso ha hecho un llamamiento al Consejo para que «respete la democracia» y dicha separación de poderes.

Por su parte, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha reclamado que no se hable del acuerdo alcanzado este martes como un «acuerdo de la Mesa» sin aclarar que no es unánime sino mayoritario, porque -ha recordado- su partido ha votado en contra de esa decisión