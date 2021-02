El rapero Pablo Hasel acusa a PSOE y a Podemos de ser «cómplices» de que entre en la cárcel

0

Redacción 01/02/2021 14:06 h

El rapero leridano Pau Rivadulla, conocido como Pablo Hasel, al que la Audiencia Nacional ha dado hasta el domingo para entrar voluntariamente en la cárcel, ha afirmado que PSOE y Unidas Podemos «están siendo culpables, cómplices directos» de que él entre en la prisión.

Hasel se ha preguntado este lunes, de manera retórica, en una rueda de prensa en Lérida, por qué desde el Gobierno no se cuestiona su condena de cárcel y ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «cuando iban a encarcelar a Valtonyc, y le interesaba desgastar al PP, dijo literalmente que poner en la cárcel a raperos no era propio de una democracia».

Hasel fue condenado a nueve meses y un día de prisión por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional en septiembre de 2018, así como al pago de una multa de aproximadamente 30.000 euros por un delito de enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas de seguridad del Estado, por difundir mensajes atentatorios en redes sociales, y tiene pendiente otra condena de dos años del 2015.

Esperará su arresto

«Lo más probable es que el domingo vengan a buscarme para encarcelarme», ha afirmado el rapero, que ha remarcado que no ingresará voluntariamente a la cárcel y esperará a ser arrestado. Ha afirmado que su encarcelamiento es un ataque no solo contra él, que le «están utilizando como cabeza de turco para asustar al resto».

«Solo la movilización puede conquistar mejoras, no solo mi libertad sino la nuestra y ojalá toda esta respuesta que haya haga que yo sea el último que tenga que pasar por todo esto, hace falta mucha movilización para que el Estado recule», ha agregado.

Como ha afirmado en otras ocasiones, Hasel ha insistido en que no va a pedir el indulto y que estuvo meditando el exilio, una opción que considera respetable pero que ha descartado.

«Si lo que buscan es silenciar el mensaje y que otros no lo reproduzcan, el hecho de que me encarcelen va a conseguir todo lo contrario y puede ser más provechoso para la causa que estar exiliado», ha dicho. En este sentido, ha agregado que ha visto en el caso de Valtonyc, que «su exilio no ha creado mucha solidaridad, se ha normalizado su situación».

Hasel ha comparecido arropado por miembros de la plataforma Libertad Pablo Hasel que han convocado movilizaciones en los próximos días y una asamblea en Lérida el miércoles.

Por su parte la portavoz de Podemos, Isa Serra, ha asegurado que el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona con nueve meses de cárcel, revela que la libertad de expresión está «asfixiada» en España y muestra la necesidad de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley mordaza.