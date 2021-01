Todos contra el candidato del PSC en el primer debate entre los principales aspirantes a presidente

0

La Voz de Galicia Redacción

La Voz 30/01/2021 05:00 h

El candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, fue ayer el blanco de la mayoría de los ataques en el primer debate entre los nueve aspirantes al 14F, en especial por futuros pactos y la gestión de la pandemia. El socialista dedicó buena parte de su turno de palabra en el debate organizado por La Vanguardia a responder alusiones y por eso consumió su tiempo antes que el resto, recoge Efe.

«No gobernaré con el independentismo, no gobernaré con ERC», repitió a su adversario de Cs, Carlos Carrizosa, quien le había conminado a pronunciarse sobre si «reeditará un tripartito». «Ustedes se fueron, yo vuelvo», le espetó Illa al sustituto de Inés Arrimadas. «Y si gano, yo me presentaré a una investidura», incidió, afeando que en el 2017 ella ganase, pero no intentara ser presidenta de la Generalitat y se marchase al Congreso.

También el aspirante de ERC, Pere Aragonès, acusó a Illa de querer ganar «para convertir la Generalitat en una habitación de la Moncloa». El republicano afirmó que si el Ejecutivo catalán no ha podido dar más ayudas a los sectores afectados es porque «el Estado no pone más recursos». Illa y Aragonès protagonizaron varios reproches cruzados sobre la gestión de la pandemia. El candidato del PSC llamó la atención a Aragonès y a Laura Borràs (JxCat) por hablar de estrategias del covid que aún «no han sabido» poner en marcha pese a estar en el Gobierno. También la candidata de los comunes, Jéssica Albiach, con la que Illa ya mostró su preferencia por pactar, pidió al socialista que sea «humilde» y «claro» sobre si llegará a acuerdos con ERC, e insistió en que ella rechazará un Gobierno con Junts y solo apoyará un Ejecutivo «de izquierdas».

Entre el resto de alusiones de otros candidatos, Laura Borràs (Junts) echó en cara a Illa que pretenda gobernar Cataluña tras el 155; Ignacio Garriga (Vox) mostró su incredulidad porque «no pida perdón» tras las muertes por covid, y Alejandro Fernández (PPC) destacó que el PSOE tenga un Gobierno con Pablo Iglesias (Podemos) y sus «teorías guerracivilistas». Dolors Sabater (CUP) dijo ser la única opción para que «haya soluciones diferentes», y Àngels Chacón (PDECat) quiso erigirse como la opción «realista» del catalanismo, con «experiencia» y sin «renegar» de la herencia de CDC. Pese a no contar con derechos electorales, Ignacio Garriga (Vox) fue invitado y el único que habló de la «inseguridad provocada por la inmigración ilegal» y la consiguiente «islamización» de Cataluña.