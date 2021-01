Illa dimitirá mañana como ministro de Sanidad para centrarse en las elecciones catalanas

0

La Voz de Galicia La Voz

25/01/2021 08:23 h

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dejará el cargo este martes para centrarse en su candidatura a la presidencia de la Generalitat, según ha confirmado esta mañana Europa Press.

Está previsto que Sánchez haga cambios en su gabinete esta misma semana para reemplazar al aún ministro de Sanidad.

La campaña electoral arranca este viernes, aunque aún no se sabe si los comicios catalanes se celebrarán o no el próximo 14 de febrero. Será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que confirme o no que las elecciones se podrán celebrar en esa fecha o si se pueden aplazar al 30 de mayo, tal y como quiere el Govern.

Tras conocerse la inminente salida de Illa, el PSOE quiso atajar de inmediato cualquier posible rumor o pelea interna y deslizó de inmediato que la mejor colocada para ocupar el asiento en Sanidad era la canaria Carolina Darias, actual titular de Política Territorial, de la que se destacó su conocimiento de la pelea contra la pandemia del covid-19 por su presencia en todas las reuniones sectoriales con los consejeros de las comunidades.

Además, con los cambios en el gabinete, Sánchez tiene que hacer encajar el acuerdo con Unidas Podemos con la posible entrada en el Ejecutivo de Miquel Iceta, el defenestrado primer secretario del PSC que renunció a encabezar la lista a la Generalitat para dar paso a Salvador Illa y al que el entorno socialista coloca al frente de un ministerio.