Podemos ya no considera prioritaria la comparecencia de Villarejo en la comisión Kitchen

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 20/01/2021 14:26 h

Podemos no incluirá el nombre de José Luis Villarejo en su primera propuesta de comparecientes en la comisión de investigación de la Operación Kitchen, sobre la supuesta utilización del PP de recursos públicos para realizar labores de espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas. Pese a que la formación siempre apuntó al excomisario encarcelado como una de sus grandes prioridades, finalmente no será uno de sus requerimientos, al menos en esta primera ronda, tal y como oficializó este miércoles el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago. Según el también secretario general del Partido Comunista de España, Villarejo no es una prioridad, aunque tampoco se atrevió a descartar que puedan reclamar su presencia en el Congreso en un futuro. «Tendrá que llegar algún momento en el que habrá que valorar si comparece o no, pero lo sucedido se puede reconstruir sin el señor Villarejo», advirtiendo que este podría aprovechar su intervención para «intoxicar». Hasta el momento, desde la formación morada siempre habían manifestado su determinación de citar al excomisario pese a las reticencias del PSOE, formación a la que el excomisario también podría haber prestado sus servicios.

Por ahora ninguna de las dos formaciones en el Gobierno han propuesto oficialmente ningún nombre a la espera de que este viernes se reúnan por primera vez los diputados que conforman dicha comisión para aprobar el plan de trabajo, aunque Santiago adelantó que sí requerirán las explicaciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y del actual presidente del PP, Pablo Casado, por su cargo como vicesecretario del partido durante esa etapa.

Los que sí han registrado un listado de comparecientes fueron Vox y Ciudadanos. Los de Santiago Abascal han centrado el foco en la cúpula de la Policía, reclamando la presencia del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de su ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, del propio Villarejo, y de los también excomisarios Eugenio Pino y Enrique García Castaño, alias el Gordo.

Por su parte, la formación que lidera Arrimadas sí incluyó en su lista, además de a Villarejo, al expresidente Rajoy y a la que fuera su secretaria general en su última etapa al frente del partido, María Dolores de Cospedal. En cualquier caso, el PSOE y Podemos, que cuentan con mayoría en la Mesa de la Comisión, acabarán decidiendo el listado de comparecientes definitivo.

El PP pide retrasar las comparecencias hasta después de las elecciones

Por su parte, el PP registró un escrito en el Congreso pidiendo que todas las comparecencias se retrasen al menos hasta que se celebren las elecciones, previstas para el 14 de febrero, pero pendientes todavía de una fecha definitiva, y a que los servicios jurídicos de la Cámara y el instructor del caso, el juez Manuel García Castellón, hayan resuelto una serie de cuestiones previas. Génova denuncia «una clara intencionalidad político/electoral» por parte del PSOE y Podemos en una comisión en la que es «evidente que los trabajos serán puestos al servicio de los intereses políticos de ambas formaciones en la mencionada cita con las urnas».