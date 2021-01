Vota y opina: ¿Estás de acuerdo con Pablo Iglesias en que Puigdemont está exiliado?

0

Redacción 18/01/2021 10:26 h

La entrevista televisiva de anoche a Pablo Iglesias ya ha provocado diversas reacciones. El vicepresidente del Gobierno, preguntado en Salvados por si define a Carles Puigdemont como un exiliado y si se puede comparar con los que tuvieron que huir del país por la dictadura franquista, ha opinado que sí, dado que su actuación estuvo motivada por sus convicciones, pese a que él no quiere que Cataluña se independice de España y piensa que el Govern de entonces, aunque tuviera mayoría absoluta, no disponía de legitimidad para decidir unilateralmente sobre la independencia.

«Pero si se me dicen que lo que hizo Puigdemont es igual que reprobable moralmente que Juan Carlos I, no estoy de acuerdo», ha enfatizado el líder de Podemos en la entrevista de La Sexta. El vicepresidente segundo del Gobierno ha asegurado también que no tiene la misma consideración moral la salida del país de Puigdemont, que se ha «jodido la vida» por unas ideas políticas que no comparte, que el caso del rey emérito Juan Carlos I, quien presuntamente ha cometido presuntas ilegalidades para enriquecerse. Ha defendido que los presos del procés estén libres y no sean inhabilitados para la política.

Distintos políticos, como Inés Arrimadas, han criticado lo dicho por Iglesias. La líder de Ciudadanos califica de «insulto» que Iglesias compare a Puigdemont con los exiliados del franquismo: «Es una indignidad».