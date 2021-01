Corinna Larsen confirma que se sintió amenazada por el CNI cuando ocuparon su apartamento en Mónaco en el 2012

0

La Voz de Galicia

Redacción 15/01/2021 13:03 h

La examante del rey emérito Juan Carlos I, Corinna Larsen, ha confirmado este viernes durante su declaración como testigo en el primer juicio seguido contra el excomisario José Manuel Villarejo que en la primavera del 2012 se sintió amenazada «como ciudadana, como persona normal y mujer» cuando sus oficinas y apartamento en Mónaco fueron ocupadas por una empresa de seguridad contratada por los servicios de inteligencia españoles (CNI). Declaró que pidió explicaciones al hoy exmonarca, que le dijo que se trataba de una operación para protegerla de los paparazzi.

Larsen, vestida de negro y mediante videoconferencia desde una sede judicial en Londres, ha confirmado así las tesis de la defensa de Villarejo, para quien se piden dos años de cárcel por presuntos delitos de calumnias y denuncia falsa contra el ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán.

Durante la declaración, algo lenta al precisar la intervención de intérpretes, el abogado del excomisario, José García Cabrera, le ha preguntado si había tenido la sensación de ser «una ciudadana amenazada por un jefe de estado y de los servicios secretos y si eso le hizo sentir miedo», a lo que la empresaria de origen alemán ha contestado afirmativamente, informa Europa Press

«Sí, estaba decididamente muy asustada. No entendía el motivo y no se me proporcionó una explicación adecuada como ciudadana, a una persona normal, una mujer que se encuentra enfrentada con unas personas tan poderosas en territorio extranjero», ha contestado a la pregunta, calificando de «ilegal» la ocupación de sus oficinas y vivienda. Ha añadido que la explicación que obtuvo del rey no tenía sentido porque además al día siguiente tenía previsto abandonar Mónaco, por lo que no habría problemas con los fotógrafos.

También ha confirmado su encuentro personal con el ex responsable del CNI en mayo de ese año, quien se trasladó expresamente a Londres para ello según le informó el propio Juan Carlos I, y a lo que no podía negarse. «Siempre querían hacer constar que el señor Sanz Roldán recibía los órdenes del Rey Juan Carlos I, que las recibía desde arriba», ha dicho.