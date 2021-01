El PNV observa «mucha marejada interna» en el Gobierno de coalición y cree que puede haber un momento en el que todo «salte»

0

Redacción 14/01/2021 10:27 h

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, observa «mucha marejada interna» en el Gobierno de Pedro Sánchez y cree que, «como no se ordenen un poquito» los socios, PSOE y Unidas Podemos, puede haber un momento en el que el Ejecutivo «salte». Tras considerar que el Ejecutivo puede «aguantar» sin nuevas elecciones, ha pronosticado que la coalición no llegará «intacta» al final de la legislatura.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, Esteban ha apuntado que ve «mucha marejada interna» en el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos. No obstante, cree que puede «aguantar» como Gobierno sin que se produzca una nueva convocatoria electoral porque ha conseguido el hito «más importante», que es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Además, ha explicado que las cuentas estatales «tienen una estructura» que puede dar margen para utilizarlos también en el 2022. «Otra cosa es que la coalición de Gobierno llegue intacta a final de legislatura», ha cuestionado.

El dirigente jeltzale ha recordado que hay «broncas internas un día sí y otro también, y que las voces cada vez son más altisonantes», informa Europa Press. «Eso no da buena sensación de un Gobierno de coalición, y tampoco da buena sensación que uno de los socios del Gobierno se esté quejando continuamente de que él no puede hacer nada porque es el socio minoritario», ha apuntado en referencia a Podemos.

Aitor Esteban ha recordado a la formación morada que «está en un Gobierno» y tiene que asumir que habrá cosas que considerará «buenas» y otras «malas» porque no las podrá hacer, ya que precisa de un acuerdo dentro del Ejecutivo.

Broncas constantes

Además, ha apuntado que «una cosa es predicar cuando estás en la oposición y otra dar trigo cuando estás en el Gobierno, que las cosas son más dificultosas». «Yo creo que eso todavía Podemos no lo ha interiorizado y las broncas me parece que van a ser constantes», ha augurado. En este sentido, ha advertido de que, «como no se ordenen un poquito», puede llegar un momento «en el que puede saltar». «Y ahí la parte fuerte es el PSOE», ha advertido.