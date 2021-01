El PNV culpa a Podemos de la «marejada interna» en la que vive el Gobierno de coalición

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 15/01/2021 05:00 h

El PNV fue el partido que hace dos años y medio entregó la llave de la Moncloa a Pedro Sánchez en la moción de censura planteada por el secretario general socialista. Desde entonces, los vascos han venido comportándose como los socios parlamentarios de mayores garantías para el Gobierno, tanto para el monocolor como para el actual, bicolor, tal y como destacó en varias ocasiones su portavoz, María Jesús Montero, elevándolos al rango de «socios preferentes».

En esta relación entre Moncloa y Sabin Etxea ha tenido un papel fundamental el portavoz del grupo vasco en el Congreso, Aitor Esteban, quien ayer recurrió al lenguaje marinero para denunciar las cada vez más habituales faltas de entendimiento entre las dos fuerzas que conforman el Ejecutivo: «Mucha marejada interna». Para el dirigente vasco, la relación entre el PSOE y Podemos deja mucho que desear, debido a que «las broncas internas son un día sí y otro también, y cada vez las voces son más altisonantes», comentó ayer en una entrevista en Radio Popular.

«Eso no da buena sensación de un Gobierno de coalición, y tampoco da buena sensación que uno de los socios del Gobierno se esté quejando continuamente de que él no puede hacer nada porque es el socio minoritario», aseguró, en clara referencia a Unidas Podemos, formación a la que achacó cierta falta de madurez. «Una cosa es predicar cuando estás en la oposición y otra dar trigo cuando estás en el Gobierno, que las cosas son más dificultosas. Creo que Podemos todavía no ha interiorizado eso», un motivo por el que se atrevió a vaticinar que «las broncas van a ser constantes» en lo que resta de legislatura.

«Puede saltar»

Una vez aprobados los Presupuestos con, entre otras fuerzas, el voto a favor del PNV, Esteban cree que la coalición «aguantará», aunque «como no se ordenen un poquito», llegará un instante «en el que puede saltar, y ahí la parte fuerte es el PSOE».

Una de las últimas tensiones llega por la tarifa eléctrica. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que desde Podemos señalan como responsable del incremento del precio de la luz, admitió ayer que le gustaría trabajar «de otro modo» con los morados y evitar el «excesivo ruido», dijo en RNE.

Por otra parte, la Conferencia de Embajadores, aplazada por el temporal, se celebrará el lunes y martes de la próxima semana. Pese a que en un primer momento no estaba previsto, finalmente sí contará con la presencia del vicepresidente Pablo Iglesias.