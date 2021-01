La petición de ayudas a Madrid por la nevada enfrenta al PP con el Gobierno

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

MAdrid / La Voz 11/01/2021 20:14 h

La pugna entre el Gobierno y el PP a costa del papel asumido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la crisis generada por los efectos del temporal Filomena ha dado paso a una batalla política en torno a la posibilidad de que la Comunidad de Madrid o la capital sean declaradas zona catastrófica ante la magnitud de los estragos de la histórica nevada. Aunque el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida explicó que estudiaba plantear esa solicitud, desde el Gobierno el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska consideró ya el domingo que «no hay daños importantes ni a bienes públicos ni privados» que justifiquen esa petición.

«Que no diga que no a algo que no hemos planteado», contestó este martes Martínez-Almeida, que indicó que la tormenta «ha superado la peor de las previsiones» y «los daños materiales y personales son muy cuantiosos», por lo que esa declaración «beneficiaría a los madrileños que peor lo han pasado». «Nos quedan semanas por delante para decir que Madrid está en una situación normal», precisó, para expresar la gravedad de la situación. Más beligerante se mostró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que afirmó que «la declaración de zona catastrófica de Madrid no tendría que ser un problema para un Gobierno manirroto, porque para otras cuestiones gastan enloquecidamente» y aseguró que «absolutamente toda» la Comunidad de Madrid está afectada.

Marlaska modera su postura

Ante las quejas de los dirigentes populares madrileños, el Gobierno moderó la apreciación inicial de Grande-Marlaska y precisó que no se descarta atender la petición. Así lo afirmó el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que señaló no obstante que antes de plantearla hace falta «tener una dimensión real del impacto de los daños, qué se ha visto afectado y cómo se han producido esos daños». El propio Marlaska matizó que el Gobierno está «en fase de respuesta» para garantizar que los servicios públicos funcionen y las infraestructuras no se vean afectadas, y que a partir de ahí «se evaluarán daños». Descartó en todo caso que la decisión se tome en el Consejo de Ministros de este martes porque «esto no ha terminado», aunque aseguró que se dará «la protección necesaria» a los afectados con las indemnizando «con subvenciones oportunas en los términos procedentes». Y añadió que se hará «en el menor tiempo», no como antes «que se tardaba muchos años en ser indemnizados por los perjuicios causados».

Casado: «Sánchez llega tarde»

Pero la batalla política no se limita a las posibles ayudas. El líder del PP, Pablo Casado, afirmó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «llega tarde» a la crisis provocada por la nevada y lo hace «arrastrando los pies, no como exigía en la oposición con situaciones mucho menos graves».este martes señaló Casado. El PP registró una petición para que los ministros Marlaska y Ábalos expliquen en el Congreso la actuación de sus departamentos, que considera insuficiente.

Polémica política por la foto de Pablo Casado retirando nieve con una pala

G. B.

La imagen del líder del PP, Pablo Casado, retirando nieve con un pala abrió ayer una polémica política. El portavoz y eurodiputado de Vox Jorge Buxadé tachó de «postureo obsceno» la actitud de Casado y añadió que si algún día se hace una foto así, espera que los afiliados de Vox se lo «recriminen». La portavoz de Interior del PP, Ana Belén Vázquez, difundió de inmediato una foto del líder de Vox, Santiago Abascal, retirando nieve en su casa, publicada en la cuenta de Instagram de su pareja. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, criticó a Casado por grabarse «con la pala un ratito ante la cámara». Cuestionó que eso sirva de ayuda e ironizó diciendo que, ante la nevada caída en Madrid, «Casado puede coger una pala, otros fueron a hacer muñecos de nieve y otros se tiraron bolas. Cada uno disfrutó de la nieve como quiso».