El Gobierno estudia declarar a Madrid zona catastrófica y niega que se guíe por «criterios políticos»

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

12/01/2021 14:07 h

El Gobierno estudia la declaración de zona catastrófica para la Comunidad de Madrid tras los estragos creados por la tormenta Filomena, pero niega que se vaya a guiar por «criterios políticos» a la hora de decidir si se atiende o no la petición del Ayuntamiento de Madrid en ese sentido, tal y como aseguró la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado tras el Consejo de Ministros que la presión ejercida en ese sentido por el PP «no es útil» para la resolución de los problemas.

«La Comunidad de Madrid mira al Gobierno cuando no quiere dar explicaciones de su propia gestión», aseguró Montero, que, frente a las acusaciones de inactividad lanzadas por los populares, indicó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está «coordinado todas las actuaciones para resolver los problemas originados por el temporal»» y que el Ejecutivo actúa «dejando a un lado las disputas partidistas que nada tienen que ver con la situación real de los hogares españoles».

«El Gobierno no va a alimentar ningún tipo de disputa o confrontación», indicó, aunque a continuación tachó de «populismo» y de «alaraca fuera de lugar» la actitud de Ayuso, a la que culpó de tratar de responsabilizar a otros de sus propias actuaciones. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, reiteró que aún no se ha tomado una decisión al respecto y que no se descarta aceptar la declaración de zona catastrófica. «Hemos empezado ya a evaluar los daños producidos, dentro de la etapa de recuperación en la ciudad de Madrid y el resto de zonas afectadas por una emergencia que sigue vigente», indicó, asegurando que cuando se tenga «la evaluación de todos los daños se tomará la decisión conforme a la ley».

El ministro precisó que no hay por el momento ninguna petición formal al Ejecutivo para que declare Madrid como zona catastrófica, aunque admitió que el Gobierno tiene capacidad para declararla de oficio. «Que la gente tenga muy claro que las capacidades están destinadas a la prevención, luego a la repuesta y luego a ayudar a la recuperación para que todos salgan indemnes y no se deje a nadie atrás y que el conjunto de los que hayan sufrido daños no sufran ningún daño suplementario», explicó Marlaska .

Explicó que si no se declaró el estado de emergencia cuando comenzaron a apreciarse los estragos de la tormenta, algo que habría permitido al Gobierno asumir el control en todo el territorio nacional de los servicios de emergencia, incluido el despliegue de la UME sin esperar a que lo solicitaran las comunidades, fue porque no se daban las condiciones requeridas por la normativa vigente de que la emergencia afectara a todo el territorio nacional.

«Se ha empezado la evaluación de los daños. Cuando pase el temporal y ello esté contabilizado, aplicaremos la normativa correspondiente», insistió la portavoz del Ejecutivo, que indicó que el Gobierno estima que «la situación de nuestro país no merece que algunos intenten montar una polémica política a cuenta de todos los españoles, que nos están pidiendo respuestas coordinadas». Montero negó también las acusaciones de Ayuso de que el Gobierno sea «manirroto» a la hora de financiar a otras comunidades y cicatero a la de ayudar a los afectados por la nevada.

Los grupos municipales de Más Madrid y del PSOE en la Comunidad de Madrid han anunciado que apoyarán la petición para declarar a la ciudad zona catastrófica tras el paso de la borrasca Filomena aunque reclaman explicaciones previas al alcalde la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó esta mañana junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, al primer batallón de la UME, con base en Torrejón de Ardoz (Madrid). El jefe del Ejecutivo alabó la importante labor de la UME y del Ejército durante la emergencia creada por el temporal Filomena y la que ya venía realizando durante la pandemia y expresó también su «gratitud y orgullo» a los militares por hacer ese trabajo en «los tiempos difíciles y complejos que nos ha tocado vivir». «Vamos a salir adelante, porque somos una sociedad que no se rinde ante la adversidad», indicó, en un mensaje de optimismo ante la adversidad.

Sánchez incidió en que este tipo de emergencias refuerzan la necesidad de mantener servicios públicos de primer nivel para dar una «respuesta eficaz y equitativa» a las necesidades de los ciudadanos garantizando así la seguridad. «Os lo agradezco de corazón, lo estáis dando todo y la sociedad os lo agradece también», les dijo Sánchez a los miembros de la UME.

El líder del PP, Pablo Casado, reivindicó la «acertada» gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el temporal y destacó también la labor realizada por la Administración General del Estado, personificándolo en la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que ha agradecido la actuación realizada por la Unidad Militar de Emergencias (UME). «Ante catástrofes tenemos que estar unidos. Pedimos una unidad de acción, en la que no hay colores políticos ni siquiera logotipos de administraciones. Estamos todos al servicio de nuestros vecinos y al servicio de los españoles», señaló Casado tras visitar junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 para conocer el dispositivo puesto en marcha para paliar los efectos de la borrasca Filomena.