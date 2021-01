El hielo y la nieve dificultan el tráfico en 693 carreteras de la red principal y secundaria

0

Redacción 11/01/2021 11:37 h

Grandes placas de hielo y nieve acumulada tras el paso de la borrasca Filomena dificultan el tráfico en 693 carreteras de la red principal y secundaria de todo el país, 138 de ellas cerradas al tránsito de vehículos, según el último informe facilitado por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la red principal, la C-25 en Vilobí d'onyar, (Girona) se encuentra cortada al tráfico, mientras que en toda la red vial de la Comunidad de Madrid es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno para circular, al igual que en las carreteras CM-41 y CM-43 a su paso por Cedillo del Condado e Illescas (Toledo) respectivamente, informa Efe.

Además en 9 vías pertenecientes a las provincias de Toledo, Segovia y Madrid se mantiene el nivel amarillo de peligrosidad vial lo que implica el cierre a camiones y articulados. Respecto a la red secundaria, la DGT señala que hay 137 carreteras cortadas al tráfico y más de 300 en las que se necesitan cadenas o neumáticos de invierno.

En Asturias, la nieve mantiene bloqueados los puertos de El Palo, La Marta, San Isidro, La Bobia, El Connio, Tarna, Collada de Arnicio, San Ignacio, Ventana, Bustellán y Casa del Puerto y es obligatorio el uso de cadenas en el Pozo de las Mujeres Muertas, la Falla de los Lobos, Alto de Penouta, Leitariegos, Cerredo, Alto del Campillo, El Acebo, Alto de Tormaleo, La Colladona, entre otros.

Desde Trafico señalan que sigue la alerta por placas de hielo y continúan las dificultades en los accesos a las ciudades y polígonos industriales, por lo que piden no utilizar los coches, salvo cuando sea expresamente necesario, para evitar bloquear el paso de mercancías y servicios esenciales.

Almeida pide a Marlaska que no rechace declarar Madrid como zona catastrófica

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este lunes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «no diga no» a declarar Madrid como zona catastrófica tras el paso de Filomena por la capital cuando el Consistorio aún no lo ha planteado.

«Que no diga que no a algo que no hemos planteado», ha manifestado el regidor en una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press. Ayer Marlaska aseguraba que «no hay daños importantes ni a bienes públicos ni privados» como para declarar la ciudad de Madrid zona catastrófica por el temporal de nieve, tal y como está estudiando solicitar el Ayuntamiento.

Ábalos no descarta declarar Madrid zona catastrófica y critica a Casado por grabarse «con la pala un ratito»

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, no ha descartado declarar la Comunidad de Madrid zona afectada por emergencias, antes denominado zona catastrófica, debido a los efectos provocados por la borrasca Filomena.

«Hay que hacer la evaluación de los daños cuando amaine el temporal. Hay que ver las causas, los daños, el alcance de los mismos y es cuando se procede esta cuestión», ha señalado este lunes el ministro en una entrevista en «La hora de la 1», que recoge Europa Press..

En este sentido, Ábalos ha insistido que antes de plantearse una declaración de este tipo «lo primero que se tienen que evaluar son los daños». «Cuando podamos hacer una evaluación de los daños será el momento para evaluar algo de este tipo, cuando se conozcan los impactos y los daños», ha precisado.

Ábalos ha asegurado este viernes que el Gobierno estaba trabajando para que el impacto de Filomena fuese menos dañino mientras que el presidente del PP, Pablo Casado, realizaba «actos de cara a la galería» que «tienen poca contribución» para los ciudadanos. Ábalos se ha expresado así tras ser preguntado por las críticas de varios dirigentes populares, que acusaron al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de haber desaparecido durante el paso del temporal. El propio Casado ayudó el domingo a retirar la nieve durante este domingo en varios centros de salud de Madrid.

«Casado puede coger una pala, otros fueron a hacer muñecos de nieve y otros se tiraron bolas: cada uno disfrutó de la nieve como quiso», ha sostenido el ministro, que ha recordado que «no todo el mundo tiene una pala en su casa para bajar a hacer ese servicio» que, según ha apuntado, «corresponde a los servicios públicos».

Ayuso cree que las críticas de Ábalos a Casado no vienen «a cuento»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado las críticas del ministro de Fomento a Casado por sus imágenes quitando nieve con una pala. «No vienen a cuento», ha lanzado. En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha indicado que el hecho de que «Casado tenga una pala y con esto demuestre que todos los ciudadanos como él están ayudando en las inmediaciones de sus viviendas para recuperar la normalidad es loable».

En este punto, ha pedido al ministro que ponga soluciones en el aeropuerto de Madrid-Barajas «para que la gente no esté durmiendo tirada en el suelo» o recuperar pronto las PCR, porque les consta que no se están realizando. «Cada uno tiene que hacer su trabajo y entre todos agradecernos el trabajo conjunto», ha apuntado.

Echenique critica el «postureo de Casado con la pala»

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado el «postureo con la pala» del líder del PP, Pablo Casado, a raíz del vídeo difundido ayer en el que retiraba nieve generada por el temporal de varios centros de salud en Madrid.

En un comentario en Twitter, Echenique ha comentado las primeras imágenes difundidas en las que Casado «supuestamente despejaba el acceso a un centro donde hacen pruebas del Covid-19» en la capital. Luego, ha adjuntado otras imágenes, ya por la noche, en la que se veía «cómo ha quedado la cosa».

Vídeo 1: Postureo de Casado con la pala. Supuestamente despejaba el acceso a un centro donde hacen pruebas de COVID-19. @europapress



Vídeo 2: Cómo ha quedado la cosa. Ha quitado un redoncho un ratito, dando acceso a LA NADA. @ines_teiball



El 1ero salió en TV. ¿Saldrá el 2do? pic.twitter.com/XztKnvcJKA — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 11, 2021

«Ha quitado un redoncho un ratito, dando acceso a la nada», ha recriminado el portavoz de Unidas Podemos sobre las imágenes de una usuaria de la red social que mostraba como la zona seguía con gran cantidad de nieve.

