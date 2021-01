El temporal causa problemas en varias comunidades y corta 133 carreteras

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia G.B.

Madrid / La Voz 09/01/2021 21:25 h

El temporal Filomena colapsó gran parte de España, dejando coches inmovilizados en ciudades y carreteras, causando desperfectos en las cubiertas, cortes de señal telefónica y de wifi y caídas de árboles, entre otros estragos, lo que obligó a un amplio despliegue de efectivos de protección civil.

En total, según el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se movilizaron 1.305 equipos de quitanieves en España. Por la tarde, había 657 carreteras y puertos afectados por la nieve. De ellas, 133 estaban cortadas y en veinte vías principales era necesario el uso de cadenas. Además de Madrid, que sufrió los peores efectos, se vio muy seriamente afectada la comunidad de Castilla-La Mancha, donde en puntos de Guadalajara el temporal provocó acumulaciones de nieve de hasta 1,20 metros de altura. Un total de 1.800 personas que permanecían en 900 vehículos pesados en los embolsamientos de Alcolea del Pinar, Torija y el Área 103 tuvieron que recibir ayuda y alimentos.

Valencia, Aragón y Cataluña

El paso de la borrasca por la Comunidad Valenciana dejó 56 carreteras cortadas, nieve acumulada hasta 40 centímetros de espesor en las comarcas del interior e incidentes aislados, la mayoría de ellos vehículos bloqueados en las carreteras. En Aragón, los bomberos de la Diputación de Teruel tuvieron intervenir en el apuntalamiento del tejado de uralita del aparcamiento de la cárcel de la ciudad, que había cedido en parte por el peso de la nieve, al igual que en el del Hospital San José de la capital, lo que afectó a varios vehículos estacionados. El temporal Filomena también tiñó de blanco buena parte de Cataluña, donde se acumularon hasta 30 centímetros de nieve en el sur y se tuvieron que cortar media docena de carreteras y algunas vías ferroviarias. Aunque no hubo incidencias importantes y apenas nevó en el área de Barcelona, la Generalitat pidió restringir al máximo la movilidad y que no se saliera de casa si no era «indispensable e inaplazable».

En una comparecencia a última hora de la tarde, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que no había ya nadie atrapado en su vehículo en ningún punto de la red de carreteras de España. «Hay controles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar la movilidad indebida dada la situación», señaló el ministro en rueda de prensa junto con el titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Grande-Marlaska hizo un llamamiento a los ciudadanos para que se queden en casa mientras se mantenga el temporal e indicó que en caso de tener que salir es «imprescindible dejar libre el carril izquierdo» en las carreteras para permitir la circulación de los servicios de emergencia y limpieza viaria. «Casi 20.000 kilómetros de nuestras carreteras están afectadas de una u otra manera por el temporal», señaló el titular de Interior, que explicó que se estaba facilitando el acceso de operarios de la red eléctrica a sus centros de gestión «para asegurar el mantenimiento del fluido eléctrico»

El ministro de Transportes explicó que a última hora de la tarde se trabajaba para que los camiones embolsados en las carreteras formaran convoyes para trasladar alimentos, medicinas y vacunas a las poblaciones. «Desde el ministerio hemos dispuesto más de 1.300 máquinas quitanieves y hemos esparcido 221.000 toneladas de fundentes, equivalentes al 30% de todo el año anterior», informó Ábalos.