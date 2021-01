El PP niega que busque una opa a Cs y dice que sus fichajes son para ensanchar su proyecto

0

La Voz de Galicia Redacción

La Voz 06/01/2021 05:00 h

Mientras Pablo Casado intenta construir un PP fuerte en el que aglutinar al centroderecha español como en 1989 hizo Manuel Fraga con el archivo de Alianza Popular, el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, negó ayer que su partido esté realizando «una opa» a Ciudadanos tras el fichaje de su portavoz en el Senado Lorena Roldán, pero lamentó que los de Inés Arrimadas hayan renunciado a ser «alternativa al sanchismo».

En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, Fernández ha querido dejar claro que el PP no está en ningún «mercado de fichajes», sino que su objetivo es «integrar» a todo tipo de sensibilidades para «ensanchar» su proyecto político con el fin de ser una alternativa al separatismo, «pero también al sanchismo».

El líder del PPC defiende que el cambio en España debe empezar en Cataluña y, singularmente en las elecciones del 14 de febrero, ante las que, a su juicio, solo hay dos visiones: la del PSOE, que es pactar con ERC, y la del PP, que busca «ensanchar» la base constitucionalista con «nuevas sensibilidades» para tratar de derrotar a los separatistas.

El diputado popular por Tarragona ha remarcado que «nunca» se dirigirá en términos «hostiles» a ningún dirigente de Ciudadanos, con los que le une la lucha contra el secesionismo y la defensa de la unidad de España, aunque les separen «otras muchas cosas». «Cs, legítimamente, eligió otro papel, que es el de moderar al Gobierno y a Sánchez, como decían ellos, cosa que no solo es metafísicamente imposible, sino que además no se les ha dado muy bien», ha asegurado.

Sobre la candidatura de Salvador Illa a la Generalitat, Fernández ha acusado al ministro de Sanidad de haber «mentido» al haber negado hasta tres veces que se iría a Cataluña.

Advertencias de Cs al PP

También en Ciudadanos están los nervios a flor de piel. En la cúpula aseguran que el PP está intentando «desestabilizarlos» y advierten de que la «deslealtad» con la que se ha comportado, por ejemplo al fichar a Lorena Roldán, podría complicar la posibilidad de que ambos partidos pacten en el futuro. Y avisan al partido de Pablo Casado de que tenga «cuidado con las deslealtades» porque «el poder que tiene el PP en España lo tiene gracias a Cs», por ejemplo en Andalucía o Madrid.

La presidenta de los liberales, Inés Arrimadas, reprochó ayer al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que no descarte la posibilidad de unirse al PP. «Él quiere su sillita y le da igual qué partido», ha contestado Arrimadas a las declaraciones de Igea acerca de que la formación «pierde gente de talento y militantes» -como Roldán- y que su deseo es seguir en política y si no puede hacerlo en Cs contempla «todas las opciones». Sobre la posibilidad de acabar en el PP, su respuesta fue «nunca digas nunca jamás».

Arrimadas quiere frenar las fugas del partido, por eso indicó que «quien esté pensando más en su sillita y en ‘a ver a qué partido me meto, pero yo quiero seguir en política' se va a sentir muy incómodo en Cs». Poco después, recoge Europa Press, Igea recordó en Twitter sus palabras del 30 de diciembre sobre la lealtad, a raíz de la marcha de Cs de la que fuera su portavoz en el Parlamento catalán y sugirió que «quizás alguien no lo haya oído», en alusión a la líder del partido. Entonces, Igea deseaba «lo mejor en lo personal» a Roldán y deseaba que Cs empezase «a sumar y no a restar», y se preguntaba qué es la lealtad y qué representa este principio en el partido.