Miquel Iceta dice que no está en sus preocupaciones inmediatas ser ministro

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 05/01/2021 11:13 h

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, considera «prematuro» especular sobre si será o no ministro después de que el titular de Sanidad, Salvador Illa, haya sido nombrado candidato del PSC para las elecciones catalanas, pero ha recalcado que no forma parte de sus preocupaciones inmediatas. En una entrevista con TVE, recogida por Europa Press, Iceta ha recordado que la decisión de si integrará o no el Consejo de Ministros «solo la sabe» el presidente del Gobierno y que aún desconoce si ocupará o no una cartera ministerial.

«Hasta que no lo vea en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no es, pero todo el mundo sabe que los cambios en los gobiernos tardan su tiempo y es prematuro especular al respecto», ha apuntado el socialista catalán, cuyo nombre suena para ocupar el Ministerio de Política Territorial, ahora en manos de Carolina Darias, la principal candidata a relevar a Illa.

En todo caso, Iceta ha dicho que mira el BOE «con mucha tranquilidad» y desde el punto de vista de quien, como él, está «implicado» en la campaña para hacer presidente de la Generalitat de Cataluña a Salvador Illa. «Eso no forma parte de mis preocupaciones inmediatas», ha apostillado.

Preguntado sobre cuándo se conocerá la decisión de Sánchez a este respecto, Iceta ha dicho no tener «ni idea». «El presidente del Gobierno tiene muchas atribuciones pero hay una que es indelegable, que es nombrar y cesar a los ministros. No lo sé», ha zanjado.