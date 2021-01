Detenida otra vez la exmujer de Mainat al intentar de nuevo entrar en su casa

«Me encuentro muy harto de todo, me lo he tomado con cierto sentido del humor pero ya no soy capaz». El exmiembro de la Trinca y productor de televisión ha testificado por varias denuncias cruzadas con su esposa, Angela Dobrowolski, de la que se está divorciando

El exmiembro de la Trinca y productor de televisión Josep Maria Mainat ha testificado ante el juez este miércoles por varias denuncias cruzadas con su esposa, Angela Dobrowolski, de la que se está divorciando, y ha declarado a su salida de los juzgados: «Quiero que se olviden todos estos asuntos cuanto antes mejor». Mainat ha explicado a los periodistas que denunció a Dobrowolski porque hubo un allanamiento de morada con violencia: «Esto es lo que hemos querido denunciar».

El fundador de Gestmusic estaba citado la mañana de este miércoles para declarar como investigado y como denunciante por presuntos malos tratos por hechos ocurridos el pasado 8 y 20 de agosto, ante el Juzgado de Violencia Doméstica 5 de Barcelona.

