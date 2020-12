Illa, tras ser elegido candidato del PSC: «Estoy preparado para presidir Cataluña»

0

La Voz de Galicia Paula de las Heras

Madrid / Colpisa 31/12/2020 05:00 h

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, será el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones del 14 de febrero. La decisión se anunció ayer después de meses de rumores negados hasta el último minuto por sus protagonistas. En principio, el político catalán seguirá aún unas semanas al frente de su cartera en el Gobierno.

«Estoy preparado para presidir Cataluña. Acepto la candidatura. Me lo tomo como un acto de servicio», dijo Illa antes de afirmar que es un servidor público. «Me dicen mis compañeros que puedo ser útil para resolver la situación que vive Cataluña. Si mis compañeros me lo piden, la única cosa que puedo decir son dos palabras: estoy preparado», subrayó. Con un discurso en catalán y en castellano y tras dar las gracias a Iceta por hacerse a un lado, señaló que es el momento de elegir entre confrontación o reencuentro y se comprometió a «recuperar una Cataluña de la que sentirse orgulloso».

La designación de Illa fue presentada como el resultado de una larga reflexión personal de Miquel Iceta, refrendada después por los órganos del PSC, sobre el que Pedro Sánchez carece, teóricamente, de autoridad. Sin embargo, fuentes del Gobierno no niegan que este ha desempeñado un papel importante. El pasado septiembre, el líder de los socialistas catalanes aseguró que volvería a ser candidato «salvo terremoto o problema cardíaco agudo». Y este martes, Illa defendió que su jefe de filas en el partido era la mejor opción. Las próximas catalanas no son para el jefe del Ejecutivo unas elecciones más. De ellas depende en buena medida que la estabilidad del primer año del Gobierno de coalición se mantenga.

Todos los sondeos apuntan a que el PSC mejorará considerablemente respecto a los últimos comicios, porque se beneficia de la previsible debacle de Cs, por un lado, y de la política hacia Cataluña impulsada por el Gobierno, por otro. Pero la mayoría lo sitúan en tercera posición, detrás de ERC y JxCat. Los socialistas apelan a un estudio cualitativo propio, del pasado julio, para defender que la candidatura de Illa puede dar un impulso definitivo al partido. El ministro de Sanidad, que es también secretario de organización del PSC, ha pasado durante este año de ser uno de los miembros menos conocidos del Ejecutivo, según el CIS, a colocarse solo por detrás de Pablo Iglesias. Y su valoración de 4,2 antes de la pandemia ha subido a casi el aprobado, un 4,7, en el barómetro de octubre.

Bien valorado

Además, es el segundo político mejor valorado por los catalanes. Nadie lo esperaba cuando fue designado, pero la gestión de la crisis del covid-19 lo ha trastocado todo. Que la Moncloa ha tenido algo que ver en el paso atrás de Iceta lo demuestra también el que en el último sondeo del CIS se incluyera a Illa entre los nombres de los candidatos a presidente de la Generalitat.

Fuentes socialistas aducen que sus trabajos demoscópicos indican que en Cataluña hay una pulsión de cambio, pero que no se visualizaba a Iceta como la persona para liderarlo. El primer secretario del PSC dijo algo similar ayer ante el consejo nacional. «Nuestro trabajo es convencer a los catalanes de que el cambio que quieren es posible y eso lo conseguiremos si demostramos que no nos resignamos». «Debemos de ir a por todas», añadió. Iceta ve en Illa un futuro presidente que puede «unir a los catalanes y no dedicarse permanentemente a dividirlos».