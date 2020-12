«Hay muchas voces en el Gobierno, pero solo una única palabra», sostiene Sánchez sobre la relación con Podemos

El jefe de la oposición suspende a la coalición liderada por Sánchez y advierte de la superposición de cinco crisis

«Año horribilis que en España ha coincidido con el peor Gobierno de nuestra historia democrática». El presidente del PP, Pablo Casado, resumió así el balance de este curso político marcado por la pandemia y tras el que los únicos que «han salido más fuertes» son «los socios del Gobierno, aquellos que dicen públicamente que su objetivo es debilitar a España». El jefe de la oposición clasificó sus críticas en cinco grandes bloques, por los que hizo un exhaustivo repaso.

Crisis sanitaria

Mentiras e incompetencia. Casado cifró el número de muertos por covid-19 en más de 70.000, criticando que el Gobierno solo «reconoce 50.000». La «mentira», dijo el líder del PP, ha sido uno de los «rasgos» que ha caracterizado a un Ejecutivo «que empezó mintiendo sobre los pactos, pero que ha mentido con la pandemia: ocultando datos, o con un supuesto comité de expertos que después admitieron» que no existía. Junto a la mentira, la «incompetencia», recordando que desde el Gobierno llegaron a decir en la primera oleada que «las mascarillas no eran necesarias porque eran incapaces de comprarlas», pero también la «arrogancia» por no haber tenido «la humildad de pedir perdón a los españoles».

