Pablo Casado denuncia la coincidencia del «año horribilis con el peor Gobierno de nuestra historia democrática»

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 29/12/2020 13:48 h

«Año horribilis que en España ha coincidido con el peor Gobierno de nuestra historia democrática». El presidente del PP, Pablo Casado, resumió así el balance de este curso político marcado por la pandemia y tras el que los únicos que «han salido más fuertes» son «los socios del Gobierno, aquellos que dicen públicamente que su objetivo es debilitar a España». El jefe de la oposición clasificó sus críticas en cinco grandes bloques, por los que hizo un exhaustivo repaso.

Crisis sanitaria

Mentiras e incompetencia. Casado cifró el número de muertos por covid-19 en más de 70.000, criticando que el Gobierno solo «reconoce 50.000». La «mentira», dijo el líder del PP, ha sido uno de los «rasgos» que ha caracterizado a un Ejecutivo «que empezó mintiendo sobre los pactos, pero que ha mentido con la pandemia: ocultando datos, o con un supuesto comité de expertos que después admitieron» que no existía. Junto a la mentira, la «incompetencia», recordando que desde el Gobierno llegaron a decir en la primera oleada que «las mascarillas no eran necesarias porque eran incapaces de comprarlas», pero también la «arrogancia» por no haber tenido «la humildad de pedir perdón a los españoles».

Crisis social

Educación y okupas. Casado mezcló en este apartado «el incremento de la inmigración por el efecto llamada», el problema de «la ocupación, alentada incluso por sus socios de Gobierno», o la Ley Celaá, aprobando una «contrarreforma educativa en la que se «atacan la libertad de los padres».

Crisis económica

Las siete «des». Casado apuntó siete indicadores para denunciar el mal momento económico, siete «des» que afloran cuando la «izquierda» está en el poder: «depresión, déficit, deuda, desempleo, despilfarro (incremento asesores, incremento ministerios de Podemos), desigualdad, y disparando los impuestos». Casado anunció que el PP creará una comisión de seguimiento para exigir la máxima transparencia sobre el reparto de los fondos europeos.

Crisis institucional

Otegi en la dirección del Estado. En el marco internacional encuadró la «cumbre paralela de Iglesias en un viaje oficial del rey», el encuentro de Ábalos en Barajas con la vicepresidenta venezolana, «el contencioso con Marruecos» y la última crisis abierta por Gibraltar. Dentro del desafío secesionista denunció que en poco tiempo Sánchez «ha pasado a prometer la modificación a la carta del delito de sedición, indultos, y lo más grave», el mantenimiento de la mesa de negociación pactada con ERC a cambio de la investidura. Respecto a Bildu, Casado alertó de un intento de «blanqueamiento» tras el pacto presupuestario que ha llevado a Otegi a presumir de formar parte «de la dirección del Estado». Casado también alertó del intento de Sánchez de cambiar «por la puerta de atrás» la renovación del CGPJ, así como los «ataques» del «vicepresidente y ministros a la monarquía».

Crisis Política

Jaula de grillos. El dirigente popular subrayó la división interna dentro de la coalición. «No hay un día en el que el Consejo de Ministros no se convierta en una guerra de facciones, en una jaula de grillos», denunció.