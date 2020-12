Illa cree que hay que desvincular la posibilidad de indultar a los presos del «procés» de las elecciones catalanas

0

Redacción 29/12/2020 11:48 h

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, cree que hay que desvincular la petición de indulto de los condenados por el procés y la obligación de tramitarlo del Gobierno con el escenario electoral en Cataluña del 14 de febrero. Illa ha hecho estas consideraciones al ser preguntado en TVE sobre qué le parecería, de cara a las elecciones catalanas, que el Gobierno concediera los indultos a los condenados por el procés.

El ministro ha dicho que la perspectiva desde la que hay que verlo es desde la que «ninguna persona, ningún ciudadano en su país tiene que tener privilegios ni perjuicios, ni tampoco las personas que han sido condenadas y están cumpliendo penas de prisión por los hechos de octubre del 2017».

«Y ya veremos, ya se verá la decisión que se pueda tomar en su momento», ha comentado el ministro, quien ha ahondado en que la tramitación administrativa de los procesos es sabia «y nos va a dar luz sobre lo que procede y no procede».

«En Cataluña hay que abrir un nuevo tiempo, hay que cambiar la dinámica de los últimos años que no ha sido buena para nadie, ni para los que han protagonizado un intento de secesión, que no lo pudo culminar pues ha dividido a la sociedad catalana y nos ha empobrecido y no ha ayudado al prestigio de Cataluña y de España», ha proseguido.

Los socialistas, con su candidato que es sin duda Miquel Iceta, según ha dicho, están por una política de reencuentro con los catalanes consigo mismo, por buscar un mínimo de cohesión y respetar el marco de convivencia.

Sin renuncias

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha pedido a los partidos soberanistas que en la campaña de las elecciones del 14 de febrero «dejen bien claro al Gobierno del Estado» que no renunciarán «ni a la amnistía ni a la autodeterminación» pese a los «cantos de sirena» sobre los indultos.

En una carta desde la cárcel de Lledoners (Barcelona) dirigida a los socios de Òmnium, Cuixart ha recalcado que «la causa» que defienden los soberanistas «es colectiva y, por lo tanto, la solución también tiene que serlo».