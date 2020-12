Sánchez asegura que ha cumplido ya la cuarta parte de sus compromisos de investidura pese a la pandemia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 29/12/2020 16:07 h

Desde que Pedro Sánchez pronunció su discurso de investidura en el Congreso el pasado 4 de enero, el estallido de la pandemia del coronavirus ha supuesto un cambio radical en la agenda política y en todas las previsiones económicas a nivel internacional, forzando una inversión pública sin precedentes en ayudas a los afectados Y, a pesar de ello, el Ejecutivo asegura que en su primer año de Gobierno ha cumplido ya una cuarta parte de todos los compromisos asumidos por Sánchez en aquel discurso. Un porcentaje equivalente a lo que correspondería al primero de los cuatro años de legislatura.

El propio Sánchez ha presentado hoy las conclusiones del informe de rendición de cuentas, elaborado con el asesoramiento de un grupo de expertos, en el que se detalla concretamente que se han cumplido el 23,8 % de los 239 compromisos que asumió Sánchez y el 23,4 % de las 1.238 propuestas del Ejecutivo desde la investidura. Sin embarro, en lo que afecta a los 428 compromisos que forman parte del programa de Gobierno firmado entre el PSOE y Unidas Podemos, ese porcentaje de cumplimiento desciende hasta 20,3%.

En un balance optimista a pesar de las dificultades, Sánchez ha indicado que las previsiones son que en el próximo semestre se alcance el 32,6% de cumplimiento de ese programa de Gobierno. E incluso ha afirmado que, si se suman los compromisos ya cumplidos a aquellos en los que el Ejecutivo ya está trabajando, estaría ya activado un 90,9 % de todo lo que ha prometido el Gobierno. Solo un 0,6%, un total de siete compromisos, no podrán cumplirse en ningún caso debido a la pandemia, según el balance presentado por Sánchez, que lleva como título «Cumpliendo» y que, según el jefe del Ejecutivo, es «una radiografía honesta y objetiva del trabajo del Gobierno».

Según ha asegurado, la pandemia no solo no ha retrasado el cumplimiento de los compromisos, sino que ha acelerado la acción del Gobierno, hasta el punto de que lleva un trimestre de adelanto respecto al grado de cumplimiento previsto de su programa.

Durante una exposición que se ha prolongado durante más de dos horas, incluida la rueda de prensa posterior, Sánchez ha presumido de la actividad legislativa del Gobierno en este período, aunque la mayoría se ha llevado a cabo por la vía del decreto y no por tramitación parlamentaria. En total, han sido 10 proyectos de ley, dos proyectos de Ley Orgánica y 34 reales decretos.

Gestión de la pandemia

En su análisis, Sánchez no ha dejado espacio para la autocrítica ni para reconocer errores en la gestión de la pandemia, ya que, según ha dicho, «ningún país estaba preparado» para afrontarla. Ha sido un año, ha indicado, en el que hemos enfrentado «desafíos que nadie pudo imaginar».

Ha lamentado que en lo que afecta al coronavirus, la unidad que se ha producido, a su juicio, entre las comunidades y el Gobierno central y entre los países europeos, no se haya extendido en España a la totalidad de los partidos políticos. De cara al futuro, ha asegurado que el 2021 puede ser al año «de la gran recuperación», pero ha adelantado que la oposición tratará se sembrar el «miedo» pintando un panorama «lunático»» y «apocalíptico» de conspiraciones de todo tipo, presentado al Ejecutivo como «el hombre del saco». Ha insistido en su caricaturización de la posición del PP diciendo que su discurso se resume en decir que «se romperá España» con una «conjura judeomasónica» y que el Gobierno quiere «instaurar una dictadura».

Gobierno de coalición

Ha reprochado al PP que incumpla la Constitución al bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ha justificado las diferencias entre los dos socios de del Gobierno en el hecho de que se trata del primer Ejecutivo de coalición en España y en que se trata de un equipo «con muchas voces distintas», aunque «la única palabra» es la del Boletín Oficial del Estado. «La experiencia es la madre de la ciencia», ha dicho.

Desgaste del Ejecutivo

Sánchez ha minimizado el desgaste del Gobierno que recogen encuestas y ha destacado que el último sondeo del CIS recoge «un mejor resultado electoral» para la coalición que el de las elecciones generales. «Todas las encuestas reflejan que la ciudadanía confía en los partidos que están al frente del Gobierno», ha sostenido. Ha rechazado además la posibilidad de abordar cambios en el Gobierno y se ha mostrado «profundamente orgulloso» del trabajo de todos los ministros por lo que el Gobierno de coalición será «largo y fructífero».

Indultos

Sánchez ha fijado en el año 2021 la aprobación de la reforma del Código Penal que reducirá la pena del delito de sedición y acelerará la salida de prisión de los líderes independentistas condenados. Sobre el posible indulto, aunque ha rechazado fijar la posición del Ejecutivo, ha adelantado que este Gobierno apuesta «por la reconciliación» y que en Cataluña «nadie está libre ce culpa» porque «todos hemos cometidos errores», por lo que, a su juicio, «es necesario encontrar un espacio en el que nos podamos reencontrar».

Ley de la Corona

Respecto a la posibilidad de aprobar una ley de la Corona, ha indicado que es el propio Felipe VI el que ha expresado su voluntad de cambios. Y, aunque ha dejado en manos de la Corona la iniciativa para abordar posibles modificaciones, ha dejado ver que el Gobierno va a impulsar esa reforma legal. «Paso a paso», ha dicho sobre la «hoja de ruta» de la renovación de la Corona en lo que afecta «a la transparencia» en la jefatura del Estado. Sánchez ha asegurado que Felipe VI «ha dado muestras con hechos de su voluntad de actualizar la monarquía a los valores del siglo XXI». «Ese ánimo de renovación va a continuar y, en lo que el Gobierno pueda ayudar, estará a disposición de la Corona», ha señalado, precisando que está dispuesto a contar con el PP para esa reforma.

Reforma de las pensiones

En cuanto a las posibles modificaciones en el sistema público de pensiones, ha garantizado que se va a producir una reforma, pero ha asegurado que cualquier cambio debe hacerse con el acuerdo de todos y en el marco del diálogo social. Ha admitido que la Unión Europea pide que se garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas y está atenta a lo que supone el gasto en pensiones no solo en España sino el resto de países europeos, aunque ese no esa no es la razón de la reforma que se plantea el Gobierno.

Salario mínimo

Se ha referido también al salario mínimo, que provoca diferencias en el seno del Gobierno. Ha reivindicado la subida que ya se ha aprobado, pero ha recordado que el PIB español va a caer en «una cifra de dos dígitos», como le resto de países europeos, y «el esfuerzo debe estar en salvar empresas y empleos y reincorporar a las personas que están en desempleo al mercado de trabajo».