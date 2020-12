ERC, dispuesta a hablar con la CUP de una propuesta de referendo para Cataluña antes del 2025

0

28/12/2020

La número dos de ERC para las elecciones catalanas, Laura Vilagrà, se ha abierto a hablar sobre la propuesta de la CUP de hacer un referendo antes del 2025: «Hablémoslo. Vemos que esta también podría ser una opción». En una entrevista de Europa Press, ha dicho que ERC no descarta ninguna vía para avanzar hacia la independencia y que han sido los primeros en «forzar el diálogo, y hacer que el Estado se siente de igual a igual con el Govern» aunque también están abiertos a otras opciones. «Pero tampoco abandonamos la posibilidad de una vía unilateral, cuando seamos más fuertes, cuando estemos más preparados y cuando se den las condiciones», ha añadido.

Sin embargo, para ser hegemónicos ha insistido en superar el 50 % de voto independentista en estas elecciones y todas las posteriores: «De esta manera estaremos más preparados para afrontar el embate final».

La candidata, que acompañará al vicepresidente de la Generalitat y cabeza de lista, Pere Aragonès, ha sostenido que la próxima legislatura tendrá dos objetivos importantes: una agenda transformadora ante la crisis provocada por el coronavirus y «confluir en una estrategia conjunta» del independentismo.

Las relaciones con JxCat

Ante las diferencias estratégicas entre JxCat y ERC, Vilagrà ha apostado por hablar mucho para llegar a consensos y aparcar los reproches: «Es evidente que no podemos perder más el tiempo». Preguntada por que desde JxCat se diga que ERC no es netamente independentista, ha replicado que representan un «independentismo abierto, integrador, social» que aspira a aglutinar a personas que no eran independentistas pero quieren construir una república catalana solidaria y fraternal.

«No hacemos la prueba del algodón a nadie. No pedimos de dónde vienen, sino que confluimos en un futuro de libertad y de república para este país», y ha defendido que ERC tiene clara su estrategia para la independencia. Considera que la propuesta de ERC «es un camino para ganar», que apuesta por una vía amplia que sirva para acumular fuerzas y ser cada día más, y está a disposición de todos para que se sumen.

«Este es el camino. No creemos en una vía estrecha, no creemos en que esto lo resolveremos en pocos meses y en un momento excepcional. Creemos en la épica del esfuerzo, de la acumulación de fuerzas y en la épica de ser cada día más», ha añadido en alusión velada a JxCat.

También ha preguntado «concretar» qué quiere decir el desbordamiento democrático que contempla la estrategia aprobada por el Consell per la República presidido por el expresidente de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont.